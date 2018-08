De Benedictis ganó la carrera sabatina y Ponce de León finalizó sexto

Juan Bautista de Benedictis, piloto de Necochea, triunfó ayer en la primera competencia del Top Race V-6, en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, escenario de la octava fecha. Sin presión y con un ritmo constante, De Benedictis cruzó la bandera a cuadros al frente del pelotón, seguido por Franco Girolami y Martín Ponte, quienes completaron los tres lugares de vanguardia.

La largada de De Benedictis (Mercedes) para aferrarse a la primera colocación de la primera carrera del TR V-6 en suelo salteño, fue totalmente impecable. Es que de esta manera se mostró sólido al frente del pelotón, pese a no haber estirado lo suficiente la ventaja con respecto a Franco Girolami (Mitsubishi) y Martín Ponte (Mercedes).

Sin embargo, durante los 40 minutos de competencia no se generaron grandes cambios. El piloto de Necochea lideró completamente a su gusto. Si bien, Girolami por momentos fue en busca de la primera colocación, “Johnito” supo defenderse y mantuvo el liderato.

Detrás, no hubo variaciones que alteraran la carrera. Ponte debió estar al margen de lo que podía suceder adelante y, al mismo tiempo, tuvo que cuidarse de la presión de Diego Azar (Mercedes).

La bandera a cuadros se mostró y De Benedictis fue quien cruzó al frente del pelotón, siendo escoltado por Franco Girolami y Martín Ponte.

En la cuarta colocación culminó, finalmente, Matías Rossi (Toyota); Matías Rodríguez (Mitsubishi) se ubicó quinto y el juninense Gabriel Fernando Ponce de León ocupó la sexta posición, a dos segundos 383 milésimas del ganador, y hoy aspira a tener una mejor actuación en la segunda carrera, que tendrá como poleman, largando en la primera fila, al campeón vigente, Agustín Canapino.

Top Race Junior: los juninenses Spiga y Morillo fueron tercero y cuarto

Santiago Piovano (Citroën) se impuso en la clasificación del Top Race Junior, realizada en el autodrómo de Salta, cita de la octava fecha del campeonato 2018. En la segunda colocación quedó Rodrigo Ortega (Mercedes) con un tiempo de un minuto 26 segundos 93 milésimas.

En la tercera ubicación finalizó el juninense Ignacio Spiga (Toyota), a 650 milésimas del líder, mientras que otro piloto de nuestra ciudad, Franco Morillo (Mercedes Benz), cerró su actuación en el cuarto lugar a 692 milésimas de la punta y Tomás Brezzo (Ford) completó los cinco primeros.

Sellaron los diez: Marcos Brugues (Ford), Andrés Bazzetta (Chevrolet), Lucas Guntín (Ford), Santiago García (Ford) y Justo Lacunza (Chevrolet), mientras que más atrás se ubicó el otro juninense, Lucas Gambarte Ponce de León.

Hoy domingo a las 10.10 se disputará la competencia final y los pilotos de nuestro medio quieren ser grandes protagonistas.