“Tenemos que mejorar el auto para las tres finales que quedan”

Nicolás Bulich finalizó cuarto la final de Clase Dos que ganó Luigi Melli en San Luis. El piloto de Junín había culminado quinto en pista, pero un recargo a Angeli le permitió avanzar una posición. Tras la carrera analizó lo que viene.

En el Autódromo Rosendo Hernández el Turismo Pista llevó a cabo la 7º fecha de su calendario y la actividad comenzó el día viernes con dos entrenamientos y una primera clasificación en donde Bulich se ubicó tercero. El sábado por la mañana tuvo lugar la segunda tanda clasificatoria pero el fuerte viento que comenzó a soplar en la zona provoco que los tiempos fueron mucho más lentos, por lo que en la clasificación general los tiempos rápidos fueran los del viernes. Por la tarde se realizaron las series y Nicolás, que largaba segundo no tuvo una buena largada, fue superado por Melli y termino tercero detrás de Angeli y Melli respectivamente.

El domingo por la mañana en el trazado de 4.500 metros se disputó la final de C2 que brindo un gran espectáculo en sus 15 vueltas. Hubo muchos sobrepasos, los punteros corrieron al límite y realizaron una carrera vibrante. El ganador fue Luigi Melli, escoltado por Sebastián Di Bella y Renzo Cerreti, mientras que Bulich terminó cuarto luego de un recargo que sufrió Angeli por maniobra peligrosa a Garro.

“Corrimos al límite”

Al término de la carrera, el juninense contó cómo fue el desarrollo de la final: “Fue una gran final, corrimos al límite y podríamos haber subido al podio o terminar como terminamos. Intentamos avanzar un poco más pero no fue fácil, pese a que el auto mejoró en rendimiento con respecto a la serie. Terminamos quintos pero ganamos la posición por una maniobra desafortunada que hubo con Angeli y Garro, donde Fabrizio lo toca de atrás a Lucas y yo me lo encuentro adelante y le pego sacándolo afuera, pero fue un toque sin intención”.

Agregó: “Después intenté superar a Cerretti pero me pasé en un frenaje y perdí la succión de los de adelante y quedé lejos. Igualmente el resultado es positivo porque esta carrera entregaba puntaje y medio, y nos volvemos como vinimos, siendo punteros del campeonato”.



Lo que viene

La próxima fecha será el 14 de Octubre en Olavarría y “Nico” ya tiene la mente puesta en esa competencia: “Ahora tenemos un receso largo de 50 días que tenemos que aprovechar para trabajar más, tenemos que mejorar el auto para las tres finales que quedan”.

“Estamos funcionando bien pero debemos mejorar y utilizar la prueba comunitaria en Olavarría para sacar conclusiones. Agradezco como siempre a Hamlet Simona por el gran trabajo en el chasis, a Enrique Bustos por el motor, a mi familia que siempre me banca y me dan una mano. A todos los sponsors que me apoyan, a Luis Santillán y a toda la gente linda de Junín que siempre alienta”, finalizó.