Spataro, Angelini y Ortelli, los más rápidos en los entrenamientos del Turismo Carretera

Ayer se disputaron las pruebas del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde Emiliano Spataro, el representante del Renault Sport Torino Team, dominó en el primer entrenamiento, el más rápido de los tres de la jornada con un tiempo de 1:33.665. La condición de piso seco le permitió al experimentado piloto erigirse con la mejor marca y sacarle casi un segundo de diferencia a su escolta, Lambiris, en un ensayo en el que muchos midieron el nivel de consumo de combustible pensando en la final.

En el segundo entrenamiento, Juan Marcos Angelini, quien comparte su Dodge con Degoumois y Granja, encabezó la prueba con un registro de 1;34.857, tan sólo una centésima por delante del segundo, José Manuel Urcera, el rionegrino que el año pasado se subió al podio de los 1000 kilómetros.

El clima cambió para el tercer entrenamiento. La lluvia apareció en la final del TC Pista, previa al ensayo, y dejó una condición de pista húmeda en la que Guillermo Ortelli lideró. Con la marca de 1:46.593, le sacó más de dos décimas y media de discrepancia al escolta, Mazzacane.

Cabe destacar que el piloto juninense Gabriel Ponce de Léon tuvo una aceptable que le permitió ubicarse en la grilla 17 para la final de hoy.

Solo siete invitados largarán hoy en la final: Joel Gassmann (Castellano) desde la pole; Agustín De Brabandere (Nicolás Bonelli) en el puesto 16; Juan Cruz Di Palma (Ponce de León) desde el puesto 17; Josito Di Palma (Aguirre) en el puesto 28; Marcelo Videle (Próspero Bonelli) en el puesto 34; Julia Ballario (Echevarría) en el puesto 40 y Nicolás Vidal (Cotignola) en el puesto 42.

Los mil kilómetros

Los Mil Kilómetros de Buenos Aires se presentan como una carrera particular. Tan distinta al resto de las fechas del calendario del Turismo Carretera que para no repetirse ofrece cambios respecto a la que significó su primera versión, el año pasado, cuando la categoría lanzó el desafío para celebrar los 80 años. Del autódromo Oscar y Juan Gálvez saldrá el primer piloto que se clasifique para la Copa de Oro, el mini torneo que corona al campeón; la 9na fecha de la etapa regular presentará 45 trinomios que intentarán, después de 178 giros o 360 minutos de competencia, consagrarse en la Catedral del automovilismo.

Hoy, la carrera se desarrollará durante 178 giros, el equivalente a siete carreras ordinarias, o un tiempo máximo de 360 minutos; participarán 135 pilotos, divididos en 45 trinomios que constarán de un piloto titular -quien habitualmente corre en el campeonato de TC- y dos invitados (el año pasado se podía optar por formar un trinomio o un binomio; también se anuló la figura del piloto suplente). El tiempo de conducción mínimo de cada piloto en la prueba es de 45 minutos y el máximo, por turno, de dos horas. El límite imposibilitará igualar la marca de 4h13m que estuvo Juan Martín Trucco manejando la Dodge. El ordenamiento de la grilla, en filas compuestas por tres y dos autos, de manera intercalada, se determinó según las posiciones en el campeonato 2018, a diferencia de la carrera de 2017 que se hizo en función al ranking.

Al igual que en 2017, el ganador sumará 90 unidades, mientras que los últimos cinco clasificados embolsarán 15. Pero los Mil Kilómetros tienen una recompensa adicional: Buenos Aires cerrará el póquer de carreras denominadas especiales -Neuquén (cambio de neumáticos delantero y trasero derecho); Termas de Río Hondo (se sorteó el orden de largada) y Rafaela (premio de un millón de pesos)-, y el piloto que haya sumado más puntos entre las cuatro competencias se clasificará para la Copa de Oro. Actualmente, esta tabla la lidera el campeón Agustín Canapino (Chevrolet), con 106 unidades; el puntero del actual certamen regular, Jonatan Castellano (Dodge) es el escolta, con 91,5.

Londero ganó ayer la carrera del TC Pista

Minutos antes de que arranque la final del TC Pista, la lluvia tomó protagonismo y los equipos cambiaron sus estrategias: optaron por los neumáticos ancorizados. Pero no todos tomaron esa decisión, lo que generó una carrera entretenida para los televidentes y no tanto para los pilotos. En fin, con una pizca de suerte, Ayrton Londero festejó su segundo triunfo en su año debut en la especialidad.

En la primera fila se ubicaban Elio Craparo y Jonathan Vázquez, ambos ganadores de sus respectivas series. El representante del Sprint Racing ingresó a boxes en la primera vuelta (aprovechó el ingreso del auto de seguridad) con el objetivo de colocar los neumáticos de lluvia. Craparo mantuvo el liderazgo. Londero estaba segundo. Pero a mitad de carrera, el piloto del equipo del Gurí Martínez perdió muchas posiciones.

Pero la última vuelta fue determinante. Otro ingreso del auto de seguridad puso en suspenso la final. El piloto de Ford lideraba la fila india cuando la bandera verde comenzó a agitarse, pero el piso húmedo le jugó una mala pasada y se despistó en plena recta principal. Y Londero aprovechó. Se quedó con el primer lugar y supo mantener la vuelta completa, lo que le permitió conseguir su segundo triunfo en TC Pista.

Hasta el momento es el único piloto que ganó dos veces este año. Va en búsqueda de un tercer festejo. Y por qué no, permitirse soñar con el campeonato. En cuanto al piloto juninense Federico Pérez, su Torino no tuvo una buena tarde y finalizó en el puesto 22.