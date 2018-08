"Pechito" López cerró el viernes con el registro más alto

Finalizó la primera jornada de actividad para José María López en las 6 Horas de Silverstone. Y en la segunda y última práctica del día (de 90 minutos) se robó la atención de todos al marcar el mejor tiempo.

Ayer, el cordobés demostró una vez más que está decidido en ir en busca de su primera victoria en el Mundial de Resistencia, que está disputando la tercera fecha de la súper temporada 2018-2019.

El piloto argentino, quien corre junto al británico Mike Conway y al japonés Kamui Kobayashi, completó 18 de las 47 vueltas dadas por el Toyota TS050 Hybrid Nº7 y logró en su mejor vuelta un tiempo de 1m38s536. Una importante de diferencia 1s357 lo separaron del N°8, que con Fernando Alonso, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima completó 46 giros.

La diferencia entre los prototipos de la casa japonesa con los privados de la clase LMP1 fue minina si se compara con las fechas anteriores, ya que el mejor, el BR Engineering RB1 N°17 de Stéphane Sarrazin y Egor Orudzhev, se ubicó tercero a 1s643.

Hoy, el WEC tendrá su tercera y última tanda de pruebas, mientras que seguidamente se disputará la clasificación, tanda prevista a 20 minutos y en la que "Pechito" López quiere seguir siendo gran protagonista.

Ott Tanak manda en el Mundial de Rally,en Alemania

El Rally de Alemania mostró al Toyota Yaris del estonio Ott Tanak ganando cinco de las seis Pruebas Especiales que se disputaron en la jornada de ayer. Esapekka Lappi con otro auto japonés es su escolta y tercero se ubica Dani Sordo con el Hyundai.

Salvo en el parcial que dio inicio a la jornada, donde se impuso Ogier, las otras cinco Especiales mostraron como dominador a Tanak, quien se impone en el rally de Alemania, donde la marca japonesa está logrando el 1-2, ya que segundo se ubica Esapekka Lappi.

Tanak gana por 2 minutos 1 segundo, mientras que tercero está Dani Sordo a 2.3, por su parte los 6 primeros lugares los completan Ogir, Evans, Latvalla, Neuville, Suninen, Breen y Mikkelsen.

"Antes del rally no tenía idea de cómo nos compararíamos con los demás. Esta mañana no se sintió perfecto, pero los tiempos fueron buenos. Las condiciones fueron bastante complicadas esta tarde, pero presioné mucho en cada especial. Seb no es un tipo fácil de pelear y no es fácil", dijo el puntero de la carrera.