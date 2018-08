Una victoria dorada para Agustín Canapino

Agustín Canapino (Chevrolet) cerró un fin de semana en el autódromo misionero de Oberá con un moño de oro. Es que, tras imponerse en la carrera clasificatoria del sábado, el piloto arrecifeño venció de punta a punta en la competencia final del Súper Turismo Competición 2.000.

Al igual que en Buenos Aires, la última actividad del fin de semana se puso en marcha con partida detenida, la cual le dio un toque diferente. En el inicio, Matías Rossi (Toyota) no le dio respiro a Canapino. Disputó la primera colocación hasta donde pudo y finalmente el "Titán" se aferró al primer puesto.

Si bien Rossi estaba muy atento a la actuación del actual líder del campeonato, debió comenzar a defenderse de los repentinos ataques por parte de Leonel Pernía (Renault), quien no perdió de vista los lugares de vanguardia.

En un abrir y cerrar de ojos, el oriundo de Tandil buscó al proveniente de Del Viso y logró superarlo, quedando a tan solo 712 milésimas del puntero de la carrera. Mientras tanto, detrás, Facundo Ardusso (Renault) comenzó a presionar a José Manuel Urcera (Citroën). Pero la defensa del rionegrino se mostró firme y le fue casi imposible al de Las Parejas poder avanzar hasta el cuarto lugar.

El rendimiento de Canapino estuvo en otro capítulo. Cumplió con las 25 vueltas a la perfección y cruzó la bandera a cuadros al frente del pelotón, con una diferencia de 573 milésimas sobre Pernía y más de nueve segundos sobre Rossi. Posteriormente se posicionaron Urcera, a 11´385/1000, y Ardusso, a 11´867/1000.

Agustín Canapino, tras un nuevo triunfo, destacó:

"Estoy tranquilo, pero con la misma sensación de desahogo y satisfacción después de un año con tantas adversidades y ahora tener un fin de semana perfecto como este. Creo que tuve un auto muy rápido. Me favoreció la pelea de Pernía con Rossi. Salió todo redondo. Lo importante es tener un fin de semana perfecto como el que tuvimos. Venimos de tres podios en escala invertida y eso es muy bueno".

En tanto, su escolta Leonel Pernía comentó:

"Se puede apreciar cuando los pilotos vienen peleando al límite. Son esas cosas lindas que te regala el automovilismo. Pudimos sacar una linda maniobra con Rossi y después peleando con Agustín, quien manejó la carrera a su gusto. Contento por el trabajo", cerró "El tanito".