Red Bull no lo quiere a Alonso por problemático

La sorpresiva salida del australiano Daniel Ricciardo de Red Bull -correrá con Renault en 2019- obligó al equipo austriaco a barajar todas las posibilidades del mercado de pilotos de la Fórmula 1. Y uno de los nombres que surgió fue el de Fernando Alonso, campeón en 2005 y 2006.

Pero Christian Horner, director de Red Bull, le cerró las puertas al español que hoy corre para McLaren en términos que no dejan lugar a dudas.

“Lo respeto mucho a Fernando, opino que es un piloto fantástico. Pero creo que sería muy difícil de ver, tiende a generar caos donde va. No sería lo más sano para el equipo, así que nuestra preferencia será apostar por juventud”, declaró Horner en el podcast oficial de la F1.

Alonso tiene la fama de generar mal clima en los equipos en los que corre. Su escasa paciencia lo hizo enfrentarse con compañeros y con rivales. En su primera etapa en McLaren, por ejemplo, vivió quejándose de una supuesta preferencia de la escudería por el británico. Con Massa, en Ferrari, también tuvo algunos roces. Además, se lo acusa de lavar los trapos sucios fuera de casa: si el auto no funciona, no duda en criticar públicamente el trabajo mal hecho puertas adentro.

Despejada la posibilidad del asturiano, entre los candidatos principales para quedarse con el segundo asiento del equipo están el también español Carlos Sainz -se quedó sin lugar en Renault para 2019 con la llegada de Ricciardo- y el francés Pierre Gasly (Toro Rosso).

Ambos tienen contrato con Red Bull y Horner ya dijo que prefiere “invertir en talento de la casa”.

Ese es un sello característico del equipo con base en Milton Keynes.