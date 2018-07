Emotivo primer triunfo cosechó Lambiris

Debió esperar 53 competencias Mauricio Lambiris para celebrar su debut triunfal en el Turismo Carretera, esa categoría sobre la que escuchaba y seguía desde el otro lado del charco, en su Uruguay natal.

Y fue en el autódromo de Rafaela, nada más y nada menos, donde consiguió su primera victoria con el Ford Falcon del equipo de Omar "Gurí" Martínez... ¡Y se llevó el millón de pesos!

Ante la largada, Lambiris se mantuvo en la punta del pelotón, con Agustín Canapino (Chevrolet) siguiéndolo de cerca. El pelotón continuaba con Esteban Gini (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford), Matías Rossi (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Mariano Werner (Ford) y Juan José Ebarlín (Chevrolet) en las primeras posiciones, en tanto que el juninense Gabriel Fernando Ponce de León (Ford Falcon), a 16 segundos 490 milésimas.

Esto no cambió en las primeras vueltas, mientras que atrás se producían golpes de escena, como los retrasos de Juan Manuel Silva (Ford) y Facundo Ardusso (Torino), mientras que en la pelea por el primer tercio del pelotón, Guillermo Ortelli (Chevrolet) avanzaba al dar cuenta de los Dodge de Julián Santero y Juan Martín Trucco en una misma maniobra.

En el inicio de la séptima vuelta, Canapino empezó a atacar a Lambiris y lo intentó por todos lados; por el lado interno del curvón, en la succión de las rectas, y en los frenajes de las chicanas, por adentro y por afuera. Pero en el 12º giro, la entrada del Auto de seguridad por el abandono de Leonel Pernía (Torino), le dio un respiro al uruguayo.

Una vez relanzada la carrera, Lambiris picó en punta pero Canapino no se despegó de la cola del Ford, en tanto que Gianini superó a Gini y se colocó tercero. Y al parecer, la neutralización les cayó mejor a los Ford que al Chevrolet de Canapino, quien no sólo pudo hostigar como antes a Lambiris sino que tenía que cuidarse de Gianini, que se acercaba con récord de vuelta incluida. Y cuando los tres transitaban en una misma línea, el abandono de Gini (rompió el motor) obligó a una nueva interrupción del Auto de seguridad.

Con la bandera verde flameando, Lambiris no le dio chance a Canapino para esbozar un sobrepaso, y así se mantuvo hasta la última vuelta, cuando el "Titán" de Arrecifes se tiró en el frenaje de la primera chicana, pero se pasó de largo, cortó la chicana y levantó para que lo vuelva a superar el del Ford Falcon y así evitar una sanción posterior.