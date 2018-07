Alumnos de la Técnica N° 1 juntan fondos para cumplir el sueño de viajar a Inglaterra

Ojalá que la historia tenga un final feliz. Con ese deseo, los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 "Antonio Bermejo" comenzaron una compaña para juntar los fondos que les permita cumplir el sueño de viajar a Inglaterra.

La historia de estos chicos ya tiene escrito capítulos de muchísima emoción. Entre ellos, en 2017, los jóvenes obtuvieron por primera vez el premio mayor en la carrera de autos eléctricos "Desafío Eco YPF".

En el marco de aquella coronación, los organizadores de la competencia le anticiparon a los chicos que habían ganado un premio sorpresa. Y esa sorpresa se conoció hace pocos días, cuando los directivos del Desafío Eco llegaron hasta nuestra ciudad para decirle a los chicos que representarán a la Argentina en la carrera internacional de la especialidad que se realizará el 19 de septiembre en Liverpool, Inglaterra.

La alegría ante la noticia fue inmensa. Pero falta algo. Es que el premio incluye ocho pasajes pagos, seis para los alumnos y los dos restantes para los profesores. Y como el equipo está integrado por 16 chicos estarían faltando diez. El dinero de esos diez pasajes, más los gastos de estadía, suman 500 mil pesos, aproximadamente.

La suma que falta será difícil de conseguir, pero para cumplir el objetivo los chicos ya comenzaron a organizarse y a trabajar. Y para eso cuentan con el apoyo de sus padres, de los docentes, directivos de la escuela y, ojalá, que también puedan contar con la ayuda de todos.

Conocer la historia de este proyecto quizás pueda ayudar un poco más. Por eso Democracia conversó con la directora de la escuela Mónica Zerillo, quien recordó los inicios y remarcó la importancia de unir el esfuerzo de los alumnos con el compromiso de los docentes.

- ¿Cómo surgió el proyecto?

- Fue en el año 2013. En ese momento los alumnos de automotores fueron quienes me propusieron la idea de participar del concurso como una escuela técnica de las tantas que participaban. Arrancamos desde cero, trabajamos muchísimo. Nosotros pusimos lo nuestro y también nos organizamos para conseguir sponsors y gente que colaborara para construir el auto. Así arrancamos y de a poco nos fuimos perfeccionando. Por suerte cada año que pasó pudimos ir avanzando en muchos aspectos.

- En esas primeras participaciones ya obtuvieron algunos reconocimientos.

- Sí, la verdad que eso también ayudó mucho, nos motivó a seguir. Por ejemplo ganamos en cuatro oportunidades el premio al mejor diseño y el año pasado logramos el campeonato y la verdad que eso fue una satisfacción inmensa. Como directora tengo que remarcar el trabajo que realizan los profesores Fernando Marcilla y Manuel González; y también profesores de otras especialidades como electrónica, por ejemplo, que también hacen su aporte al proyecto. Demás está decir que no deja de sorprendernos la creatividad de los chicos.

- El campeón del año pasado tuvo un premio sorpresa que se dio a conocer hace poco ¿Cómo vivió ese momento?

- Cuando los chicos ganaron nos dijeron que iban a tener un premio sorpresa. Los chicos ganaron en 2017 y le dijeron que el premio lo darían a conocer este año. Y bueno, yo hace un mes, aproximadamente, que recibí la noticia de cual era ese premio. Los organizadores del Desafío Eco nos dijeron que no digamos nada porque ellos querían darle la noticia a los chicos en un acto. Y bueno, como ya se sabe, el premio fue este viaje a Liverpool, Inglaterra, donde los chicos van representar a nuestro país en una competencia internacional.

- Y de los 16 chicos que trabajaron en el auto solo hay dinero para seis.

- Exacto. Cuando yo me enteré de esto, que así era el premio, le comuniqué a los chicos que había que armar un nuevo grupo con esta nueva disposición. Pero claro, el resto de los chicos que quedarían afuera del viaje comenzaron a trabajar para juntar dinero porque lógicamente también quieren viajar. Se dio esta situación particular. Aprovecho para aclarar que desde un principio los organizadores del Desafío Eco YPF nos dijeron que el viaje era para un grupo de seis chicos y dos profesores. Está claro que para nosotros ganaron todos y que sería muy lindo que puedan viajar todos, pero bueno, no será fácil juntar el dinero que falta.

- Difícil pero no imposible.

- Por supuesto, los chicos están haciendo lo imposible. Como ya se sabe han abierto una cuenta bancaria en el Banco Provincia y también están armando un bono contribución que tengo entendido, saldrá en los próximos días. Aclaro siempre que la escuela no tiene nada que ver con esto, sí los directivos y docentes acompañamos a los chicos y los ayudamos en todo lo que podemos como así también al grupo de padres que está trabajando. Es poco el tiempo, porque el viaje está previsto para el 13 de septiembre.

- ¿Qué cree que representaría este viaje para los chicos?

- Mirá, creo que ninguno de los chicos ha viajado al exterior nunca. Imaginate. Para ellos sería una experiencia inolvidable. Las familias de los chicos están dispuestas a dar una mano para que este sueño se cumpla, pero sabemos que el monto que hay que alcanzar es considerable. Ojalá que el final sea el mejor para todos. Pero de antemano sabemos que no será nada fácil juntar el dinero.

- Sigue siendo un gran desafío.

- Claro, es otro desafío. De todas maneras, se dé o no se dé, nadie podrá quitarles el campeonato que lograron. Son los campeones de la categoría y eso es un gran orgullo para todos nosotros. No tengo dudas de que el logro y el premio también genera motivación al resto de los alumnos de la escuela.

- Nos queda hacer la invitación para que todos colaboremos.

- Sí, a la gente, las empresas, con lo puedan, será bienvenido. Este es un trabajo de muchos años y que llevó mucho tiempo. Los chicos han trabajado en vacaciones, en feriados, es inexplicable las ganas y la dedicación que le han puesto a esto. Realmente se merecen este viaje y ojalá lo puedan lograr. Es el deseo desde nuestro lugar. Se merecen la ayuda porque son un verdadero equipo.

Está todo dicho. El deseo es que el objetivo se pueda cumplir. Ojalá que la solidaridad vuelva a estar presente para que estos chicos puedan viajar juntos y vivir una experiencia única. Se lo merecen, no hay dudas, por el esfuerzo y la dedicación. Y porque se animan a soñar.