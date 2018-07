Nicolás Bulich cerró el viernes con la pole

El punto más importante de la jornada para la Clase Dos del Turismo Pista, en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata, tuvo a la lluvia como protagonista de la jornada.

Con la salida a pista del primer grupo en orden de partida, destacando que esos primeros diez minutos se mostrarían interrumpidos por la temprana aparición de la bandera roja, la cual cortaba el ritmo de vuelta siendo pocos los pilotos que cerraban su mejor giro. Sorteada esta alternativa, Marcelo Marchesse concretaba su mejor vuelta y pasaba a dominar de manera previa la actividad.

Para los diez minutos restantes, todo cambiaría, con Fabrizio Angeli que rápidamente tomaba el liderazgo parcial y tanto Etcheveste como Cerretti que lo seguían por detrás, posiciones que generaban cierta incertidumbre tras una nueva aparición de la bandera roja tal como había ocurrido en la tanda previa.

Reanudada la actividad, restarían dos vueltas a velocidad plena y las mismas servirían para cambiar de manera considerable el clasificador, saltando a la cima del clasificador el juninense Nicolás Bulich, quien con el Chevrolet Celta logró un tiempo de 1´55"489/1000.

Segundo se colocó Renzo Cerretti, a poco más de tres décimas, y tercero fue Fabrizio Angeli. Más atrás, surgieron los nombres de Lucas Garro, Yair Etcheveste, Danilo Gil, Fabricio Scatena, Favio Grinovero, Leonardo Guisci y Matías Fernández.

En las clases Uno y Tres

El piloto de Quilmes, Tomás Marchesín, no solo dominó los entrenamientos sino que hizo lo propio en la clasificación de la Clase Uno, la cual dio por concluida la actividad correspondiente al viernes.

El quilmeño coronó la jornada siendo el gran destacado, ya que no sólo se quedaría con lo mejor marca en entrenamientos sino también repitió al momento de clasificar, prevaleciendo en ambos casos y logrando una diferencia apreciable respecto a su inmediato seguidor.

Por detrás del piloto de Quilmes, fue Lucas Bayala, actual líder del campeonato, quien respetó la contundencia que viene evidenciando con el correr de las fechas para alcanzar una posición que comienza a mostrarlo una vez más como gran candidato. Tercero fue Nicolás Bonfiglio reapareciendo en los primeros planos, cuarto Luciano Martinez y quinto Rubén Arguissain.

Por detrás de los cinco mencionados se ubicaron Matías Maschio, Natalio Demarchi, Diego Casais, Elias Battini y Matías Saldivia.

En tanto, en la Clase Tres, tal como supo hacerlo en entrenamientos, Esteban Cistola también obtuvo lo mejor en clasificación.

La clase mayor también dio por cerrada su actividad correspondiente al día viernes cumpliendo con su primera tanda de clasificación, en donde Renzo Cerretti tomaba el mando repitiendo lo realizado en entrenamientos para mostrar su Re-nault Clio en los primeros planos.

Pese a ello, la expectativa pasaba por lo que pueda ocurrir en la continuidad de la acción en pista, con los mejores ubicados que pasaban a comandar la escena y llegaban en busca de asegurar su mejor vuelta posible pensando en la continuidad del fin de semana.

En este marco, las alternativas y modificaciones en los primeros lugares podían llegar a producirse, con Renzo Cerretti que lograba sostener el primer lugar en un primer momento mientras tanto Benedetti como Sniechowski y Cistola se destacaban amenazando la condición de líder, la cual no sufría cambios en un primer momento.

A poco de la bandera a cuadros, el piloto salteño retomó el dominio y consiguió el anhelo de confirmar lo conseguido en la tanda de entrenamientos, quedándose de este modo con un tiempo de 1´53´´213, el cual se acerca cada vez más a las marcas habituales del trazado platense y muestra al representante salteño en la posición de privilegio.

Por detrás de Cistola y su primera pole parcial, se colocaron Renzo Cerretti, Juan Benedetti, Tomás Sniechowski, Horacio Évolo, Tomás Fineschi, Dino Cassiano, Marcos D´Agostino, Lucas Petracchini y Lucas Yerobi.

La clasificación de la Clase Dos

La clasificación oficial inicial de la Clase Dos fue la siguiente:

Ps. Pilotos/Marcas.................................... Tiempos/Diferenc.

1- Bulich, Nicolás/Chevrolet Celta............... 1;55,489,1000.

2- Cerretti, Renzo/Ford Ka......................... 1;55,863/0,374.

3- Ángeli, Fabrizio/Ford Ka......................... 1;55,949/0,460.

4- Garro, Lucas/Chevrolet Corsa................. 1;56,045/0,556.

5- Etcheveste,Yair/Chevrolet Corsa............. 1;56,162/0,673.

6- Gil, Danilo/Chevrolet Corsa.................... 1;56,239/0,750.

7- Scatena, Fabricio/Ford Ka...................... 1;56,428/0,939.

8- Grinovero, Favio/Chevrolet Corsa........... 1;56,682/1,193.

9- Guisci, Leonardo/Ford Ka....................... 1;57,226/1,737.

10-Fernández, Matías/Chev. Corsa.............. 1;57,374/1,885.

11-Grinovero, Jonathan/Chev. Celta............. 1;57,527/2,038.

12-Meza Campos, Facundo/Corsa............... 1;57,654/2,165.

13-Marchesse, Marcelo/Ford Ka.................. 1;57,691/2,202.

14-Arguissaín, Rubén/Chevr. Corsa............. 1;57,895/2,406.

15-Di Bella, Sebastián/Chevr.Corsa............. 1;58,046/2,557.

16-Minardi, Pablo/Chevrolet Corsa.............. 1;58,100/2,611.

17-Leston, Martín/Chevrolet Celta............... 1;58,460/2,971.

18-Vázquez, Pablo/Chevrolet Corsa............. 1;58,773/3,284.

19-Aramburu,Tomás/Chevrolet Celta .......... 1;59,088/3,599.

20-Lecce, Juan/Ford Ka.............................. 1;59,403/3,914.

21-Arrate, Jose l./Chevrolet Corsa............... 2;00,764/5,275.

22-Marielli, Gustavo/Chevrolet Corsa ......... 2;00,884/5,395.

23-Sánchez,William/Chevrolet Corsa .......... 2;00,914/5,425.

24-Faija, Luis/Chevrolet Corsa.................... 2;01,806/6,317.

25-Roux, Adrián/Chevrolet Celta................ 2;01,970/6,481.

26-Trombini, Franco/Chevrolet Corsa ......... 2;02,073/6,584.

27-Baccón, Franco/Ford Ka......................... 2;02,582/7,093.

28-Martorelli, Francisco/Ford Ka................. 2;02,756/7,267.

29-Mattei, Pablo/Chevrolet Corsa............... 2;03,458/7,969.

30-Avale, Rodrigo/Chevrolet Corsa............. 2;07,625/12,136.

Promedio Nicolás Bulich: 132,948 Kmts. por hora.