Altuna se tomó revancha y ganó la séptima fecha en Termas de Río Hondo

Dicen que el automovilismo siempre da revancha. Más tarde o más temprano siempre una chance aparece para revertir el mal paso dado y esto lo entendió así Mariano Altuna que con su vasta experiencia en el automovilismo argentino logró cobrarse el mal trago del sábado por la tarde cuando intentó superarlo al “Bebu” Girolami y quedó a un costado del circuito perdiendo todas las chances a poco menos de una vuelta para el final.

Pero este formato elegido por la categoría le permitió rápidamente tener una oportunidad para sacarse la “mufa” y no la desaprovechó. El sábado antes de la final de la sexta fecha logró quedarse con la clasificación de esta competencia y así largó adelante, en la primera posición.

En la segunda posición largó Diego Ciantini que tuvo un excelente sábado clasificatorio y confirmó el excelente trabajo el domingo con una carrera que lo expuso como un piloto frío y veloz que centró su objetivo en mantenerse en la punta y lo logró atacando por momentos la posición del puntero.

La carrera se puso en marcha con una sólida eficacia del Chevrolet del equipo SDE Competición que se presentaba como el anfitrión en la pista de Termas de Río Hondo. Las estrategias demandaron un fuerte estudio de diferentes factores que fueron modificándose a partir del cambio en la condición del clima que mejoraron para el domingo.

A poco de iniciada la carrera llegó el primer golpe de escena y fue importante. Agustín Canapino debía abandonar la carrera con problemas en su unidad que lo marginaban de la lucha por la suma de puntos. El campeón largaba retrasado y no podía revertir el mal paso dado en clasificación, cerrando el domingo de la peor manera para él.

Esto podía ser bien aprovechado por sus rivales en el certamen. Néstor Girolami aparecía en la zona puntuable y Franco Girolami también intentaba posicionarse dentro de los puestos de adelante.

El equipo Toyota realizó una excelente detención tanto de Matías Rossi como de Gabriel Ponce de León que le permitió ganar posiciones en el clasificador para regresar a la pista dentro de los cinco de la fila india.

A partir de allí comenzó otra carrera. Altuna se defendía de un ataque de Ciantini que siempre mantuvo su línea sin arriesgar de más y lejos de Matías Rossi que hasta las últimas vueltas no pudo acercarse de manera peligrosa a los dos punteros.

Los autos empezaron a mostrar cierto desgaste sobre el final de la competencia y eso sirvió para que los pilotos empiecen a cuidar el consumo.

Una situación que complicó al “Bebu” justo antes de finalizar la competencia, le impidió sumar buenos puntos para el campeonato con la deserción de Canapino y no pudo aprovechar el beneficio que tuvo en sus manos.

El menor de los Girolami tampoco pudo aprovechar la posibilidad del abandono del puntero del certamen aunque la suma de puntos no fue mala para él con un quinto puesto.

El joven Diego Ciantini logró sumar su primer podio en Top Race y Rossi se las ingenió para volver a subir al podio y seguir sumando buenos puntos.

El Campeonato ahora quedó de la siguiente manera: 1° Agustín Canapino con 100; 2° Franco Girolami 88, 3° Mariano Altuna 85; 4° Néstor Girolami 83, 5° Matías Rossi 8º, 6° Diego Azar 60; 7° Matías Rodríguez 51; 8°Luis José Di Palma 45; 9° Gabriel Ponce de León 42; 10° Diego Ciantini 29.

Por su parte en el Top Race Junior, el piloto juninense, Franco Morillo logró una importante quinta posición, que lo ubica segundo en la tabla general con 63 unidades detrás del líder Santiago Piovano quien tiene 82 puntos.

El otro de Junín que corre en la categoría menor, es Lucas Gambarte que se ubica en la posición 18, con 13 puntos.

La próxima fecha se disputará el fin de semana del 25, 26 y 27 de agosto en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de la provincia de Salta.