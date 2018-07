Top Race: Néstor Girolami logró su tercera victoria del año en Termas de Río Hondo

Otra vez el “Bebu” Néstor Girolami logró quedarse con una final del Top Race. El piloto del Lincoln Sport Group se afirma en el campeonato a fuerza de ganar su tercera competencia en el año y segunda consecutiva luego de obtener el triunfo en Córdoba y ahora cerrando la sexta fecha del campeonato en Termas de Río Hondo.

A fuerza de una estrategia conservadora en el inicio de la competencia se ubicó detrás de Canapino luego de superar a Mariano Altuna. A partir de ahí estabilizó el tiempo de vuelta y se mantuvo detrás del puntero por más de 20 minutos.

Promediando la competencia, Canapino se fue ancho a la salida de la curva cerrada y eso le permitió a Girolami y a Mariano Altuna superarlo para dejarlo en la tercera colocación. A partir de acá comenzó otra carrera.

Ya el consumo empezó a mostrar una seria amenaza y los equipos comenzaron a recalcular la estrategia en función del ritmo que exigía la carrera.

El ingreso del auto de seguridad a poco de inicia la competencia hizo presumir que el combustible podía llegar a finalizar la carrera y la duda empezó a sobrevolar los boxes.

Girolami mandaba adelante estableciendo un ritmo que rondaba el minuto 54 segundos para empezar a economizar combustible.

Mientras esto sucedía adelante, Diego Azar ya establecido en la cuarta posición empezaba un acercamiento a los punteros exigiendo el auto, defendiéndose de los ataques que le propuso Matías Rodríguez. Más atrás el Toyota de Matías Rossi se mantenía expectante luego de superar algunos autos como los de Di Palma y Risatti que debieron abandonar, luego de un toque entre ellos.

El desenlace

Faltando cerca de 15 minutos para que se cumpla el tiempo establecido comenzó un duro ataque por parte de Altuna a la posición de Girolami. Los intentos no cesaron y en más de una oportunidad le puso el auto a la par forzando la maniobra y exigiendo hasta el límite para superarlo pero sin lograr el objetivo. Girolami cerró todas las chances sin permitirle al piloto de Lobería oportunidad para saltar a la primera posición.

Sobre el final Canapino se mantuvo en la tercera posición con problemas de caja y eso le impidió seguir el ritmo de los punteros mientras Diego Azar debía ingresar a boxes para reabastecer combustible al igual que Matías Rodríguez que producto del esfuerzo no lograron terminar la competencia en el lote de punteros.

Esto fue bien aprovechado por el Toyota de Matías Rossi para trepar a la tercera posición y así sumar buenos puntos para el campeonato.

Faltando una vuelta para la bandera a cuadros, Mariano Altuna intentó superar a Girolami en el ingreso a la recta. El Chevrolet frenó más adentró y golpeó el costado derecho del Mercedes del puntero. La consecuencia no fue buena para Altuna que entró en trompo y perdió todas las chances de subir al podio. Si bien pudo recuperar la marcha ya quedó muy retrasado. Así Canapino heredó la segunda colocación y el que entró en el cuarto puesto fue el juninense Gabriel Ponce de León.

Solo le restaba una vuelta a Girolami para quedarse con el triunfo. Canapino apuró la marcha pero no le alcanzó para superarlo y así el “Bebu” volvió a ganar, la segunda consecutiva y ahora se presenta como un firme candidato en la lucha por el título.

Top Race Series: gran victoria de Perlo

Gonzalo Perlo ganó en la 6° fecha y descontó puntos en el torneo. En un sábado gris el Top Race Series llevó a cabo la 6° final del año en los 4.804 metros de extensión del Autódromo Termas de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero en lo que fue una carrera entretenida que compartió pista junto al Top Race Junior y en la que se destacó sobre las últimas vueltas, Gonzalo Perlo con el Mondeo del Azar Motorsport.

El campeonato del Top Race Series quedó con Gastón Crusitta en la cima con 101 puntos, segundo Gastón Pacioni 89, tercero Gonzalo Perlo 79, cuarto Franco De Benedictis 43, quinto Stefano Di Palma 42, sexto Martin Coulleri 40, séptimo Marcos Urtubey 39, octavo Fabián Flaqué 37, noveno Jose Manuel Sapag 28 y décimo Tomás González 28.

Cabe destacar también que en la categoría Top Race Junior el piloto juninense Franco Morillo logró el tercer puesto; mientras que el podio lo completaron Santiago Piovano en el primer lugar, seguido de Alejandro Ponce en el segundo.

Hoy continuará la actividad de la 7° fecha con la prueba de tanques llenos para la categoría a las 09.25 hs. mientras que la final se pondrá en marcha a las 11.45 hs. junto al Top Race en lo que será una carrera de larga duración.