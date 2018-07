Valtteri Bottas hizo el mejor tiempo para la carrera de hoy

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) obtuvo al igual que en 2017 la pole position del Gran Premio de Austria, su primera de la temporada, en el circuito de Red Bull Ring, en Spielberg..

Bottas estará por delante hoy domingo, en la primera línea de la parrilla de salida, de su compañero de equipo el británico Lewis Hamilton, gracias a la 5ª pole de su carrera y a un crono inferior en 19 milésimas al del cuádruple campeón del mundo.

Los Ferrari del alemán Sebastien Vettel y del finlandés Kimmi Raikkonen ocuparán la segunda línea.

De todos modos, Vettel, que tiene una desventaja de 14 puntos respecto a Hamilton en el Campeonato del mundo, está bajo investigación de los comisarios por haber estorbado al español Carlos Sainz Jr (Renault) durante la Q2.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará desde la tercera línea delante del francés Romain Grosjean (Haas), que todavía sigue buscando su primer punto en 2018.

Bottas, quien tranquilamente degustó un helado esperando la rueda de prensa posterior a las tandas de clasificación, cree tener la receta para repetir el éxito del año anterior.

"Solo necesito un inicio limpio, no hacer nada sorprendente, sobre todo no jugar a ser héroe en la curva número 1 y a partir de ahí ir por delante", explicó el piloto de 28 años.

"Valtteri se lo merece, no está mal para mí, estoy contento", comentó Hamilton, que parecía un poco decepcionado.

Vettel y Hamilton cometieron pequeños errores durante la primera vuelta lanzada de la Q3 al contrario que Bottas, lo que luego le permitió mejorar su tiempo de referencia.

Los dos Renaults de Sainz Jr y del alemán Nico Hülkenberg partirán desde la 9ª y la 10ª posiciones de la grilla.