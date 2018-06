Daniel y Tomás Cingolani, padre e hijo, van a volver a compartir la butaca del Fíat Línea

El nuevejuliense Tomás Cingolani vuelve este fin semana a compartir la butaca de su Fíat Línea Nº 97 con su padre, Daniel Cingolani, ex campeón de la categoría en la temporada 2018 del Turismo Competición 2000 vuelve a calzarse el buzo.

De esta manera, “El Muñeco” participará con su hijo una de las carreras más importantes del calendario, será en el marco de la quinta fecha del campeonato, que se desarrollara este fin de semana del 30 de junio y 1 de julio, el T.C. 2000 tendrá una nueva edición de "La carrera de las estrellas" en el "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tomás Cingolani expresó al respecto: “Siempre está bueno compartir una carrera con mi papá. Le tengo mucha fe, porque más alla de que se sube una vez al año al auto, cuando lo hace, demuestra que lo lleva adentro, que lo disfruta y que está a la altura de las circunstancias”.

La última vez que Cingolani padre e hijo compartieron el auto fue en la edición 2017 de las "Cien millas de Alta Gracia". El binomio tuvo una buena clasificación (13°) y una mejor final, ya que llegaron en el octavo puesto.

A diferencia de esta carrera, en aquello hubo cambio de pilotos con los autos detenidos y engrillados. En esta fecha, el cambio de pilotos será en plena competencia en la zona de boxes.

Reglamento particular y cronograma oficial

Las claves del reglamento particular de "La carrera de las estrellas":

-La carrera clasificatoria se largará con el resultado final de la clasificación (no habrá grilla invertida).

-La final del domingo se largará con el resultado final de la carrera clasificatoria).

-El cambio de pilotos será en plena competencia, entre la vuelta 18 y 24 (se puede realizar el cambio con el pace car en la pista).

El cronograma oficial para este fin de semana es el siguiente:



Hoy viernes:

16.40 hs. Entremiento especial para pilotos invitados

Mañana sábado:

9.15 a 9.40: Entrenamiento titulares grupo “A”.

9.50 a 10.20: Entrenamiento titulares grupo “B”.

11.40 a 12.10: Entrenamientos libres grupo "A”.

12.15 a 12.45: Entrenamientos libres grupo "B”.

150 a 15.10: Clasificación grupo "A".

15.13 a 15.23: Clasificación grupo "B".

16: Carrera clasificatoria a 12 vueltas.

Domingo 10:

12.05: Carrera final a 42 vueltas.