El argentino "Pechito" López terminó segundo en las 24 Horas de Le Mans

El argentino José María "Pechito" López, uno de los tripulantes del equipo Toyota TS050 Hybrid, concluyó ayer en la segunda posición en la tradicional competencia de automovilismo de las 24 Horas de Le Mans, prueba válida por la segunda fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

El piloto cordobés, de 35 años, lideró la prueba durante buena parte, aunque luego no pudo soportar los embates del automóvil Toyota número 8, que capitanea el ex bicampeón de Fórmula 1, el español Fernando Alonso.

En la última sesión, el oriundo de Río Tercero comandó la máquina número 7 (al igual que el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi), durante 3 horas 19 minutos y dio 52 vueltas.

“Nuestro automóvil número 8 fue mucho más fuerte durante toda la semana. Pero ellos encontraron un mejor balance y se vio en pista. Igual estuvimos ahí cerca”, expresó "Pechito" López, una vez finalizada la competencia.

“El segundo puesto que obtuvimos es para estar orgullosos”, agregó el cordobés.

El único argentino ganador de esta tradicional competencia resultó el ya fallecido Froilán González, en 1954.

Disputadas las dos primeras carreras, el trinomio integrado por López-Conway-Kobayashi ocupa la segunda posición del campeonato, con 27 puntos, quedando como escoltas de Alonso-Kazuki Nakajima-Sebastien Buemi, con 38.

“Ir a la defensiva”

“Nos tocó pelear con un doble campeón del mundo, como Fernando Alonso, también con Sebastien Buemi, en mano a mano. Esto es más difícil que ganar una carrera normal. Dimos pelea hasta el final y se nos escapó por muy poco. Pero el hecho de llegar a la meta con los dos autos y darle a Toyota después de tantos años esta carrera, es muy importante para mí”, confesó Pechito a Carburando en el pasillo detrás de la tribuna principal.

“Tuve que ir a la defensiva, que es lo que no me gusta, pero el equipo no quería arriesgar. Hice una carrera sin contactos, y llegar con el auto sin contactos es lo más difícil. Por momentos parecía que se inclinaba la balanza de nuestro lado, pero no. En una carrera de 24 Horas, que estemos unas decimas por abajo es muy bueno también”, subrayó.

“Llegar a la bandera a cuadros en una carrera de tanto esfuerzo, es increíble. No se puede dormir, porque no hay forma de desenchufarse de la carrera. Fue una competencia muy intensa, muy emocionante. Estoy orgulloso de integrar este equipo tan importante”, concluyó.