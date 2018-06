Gabriel Ponce de León y Federico Pérez, con muchas expectativas a Termas de Río Hondo

Los campeonatos de Turismo Carretera y de TC Pista no dan tregua y este fin de semana habrá de disputarse una carrera especial en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Hasta allí viajaron los pilotos juninenses, Gabriel Fernando Ponce de León, protagonista de "la máxima", y Federico Pérez, protagonista de la "telonera", quienes buscarán buenos resultados en el circuito internacional.

"Gaby", tras las modificaciones al reglamento técnico de Turismo Carretera, trabajó como es habitual con su padre (Roberto) y su hermano (Mariano) en el taller de nuestra ciudad y luego emprendieron el viaje a Termas de Río Hondo. Es sabido que la marca del óvalo volvió a sufrir alteraciones y en ese aspecto están abocados en Junín.

Sobre los trabajos efectuados, el "León de Ford" expresó: “Tuvimos que modificar en la parte trasera del auto, fundamentalmente con el alerón, e hicimos un repaso general, para llegar de manera óptima a Termas. El miércoles llegó el motor y lo pusimos en el rolo, para chequear todo. Desde que nos dieron los beneficios reglamentarios, esos cambios le cayeron bien al Ford, sin dudas fue bueno, y ahora hay que trabajar en función de lo que se le quitó".

En cuanto a las nuevas medidas, Ponce comentó: “Los retoques que se hicieron los veo bien. Creo que se va a encontrar una paridad aunque desde mi punto de vista no habría que haberle dado nada a Chevrolet. Con haberle sacado a Ford y a Dodge estaba bien”.

Teniendo en cuenta que el fin de semana es muy acotado en actividad, se entrenará solo el sábado, Gabriel cree que es muy difícil traerse un panorama de cómo puede el auto adaptarse a los cambios.

“No creo que se pueda sacar una conclusión definitiva ya que no hay clasificación que es donde uno pone todo. Si es probable que en carrera se pueda notar algo con respecto a las demás marcas”.

La competencia del domingo se largará por sorteo y el piloto de Junín hizo referencia al compromiso que se viene. “Es una lotería, porque además de ser por sorteo, al largar desde atrás podes quedar enredado como me pasó el año anterior. Hay que tratar de ser prolijos en las primeras vueltas porque después va a definir la recarga de combustible y ahí habrá que ser efectivos”, cerró.

Cronograma para el fin de semana

Este será el cronograma de actividades de la séptima fecha del campeonato 2018 de Turismo Carretera, el "Desafío de las Estrellas Axion", a disputarse este fin de semana en el circuito internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero:

Hoy viernes:

9 a 22 hs.: Ingreso de equipos.

14: Sorteo de neumáticos de TC.

14.15: Sorteo neumáticos de TC Pista.

14.30 a 20: Armado y entrega de neumáticos TC y TC Pista.

16.30: Sorteo y entrega de amortiguadores de TC.

16.45: Sorteo y entrega de amortiguadores de TC Pista.

12 a 18: Verificación técnica y administrativa TC Pista y TC.

12 a 12.40: Entrenamiento Porsche GT3 Cup Trophy Argentina.

13.10 a 13.50: Segundo entrenamiento Porsche GT3 Cup Trophy.

14.20 a 15: Tercer entrenamiento Porsche GT3 Cup Trophy Arg.

16 a 16.15: Clasificación Porsche GT3 Cup Trophy Argentina

16.30: Reunión obligatoria de jefes de equipos Turismo Carretera.



Mañana sábado:

8 a 13 y 14 a 17: Entrega de combustible TC y TC Pista.

8 a 18: Armado y entrega de neumáticos.

8.20: Reunión obligatoria pilotos de TC Pista.

10: Reunión obligatoria de pilotos de Turismo Carretera.

9 a 9.20: Entrenamiento TC Pista grupo "A", 20 minutos

9.23 a 9.43: Entrenamiento TC Pista grupo "B", 20 minutos.

10.30: Primer carrera Porsche GT3 Cup Trophy Arg.20 min.+ 1 giro.

11.10 a 11.18: Clasificación TC Pista, primer tercio, tanda 8 min.

11.23 a 11.31: Clasificación TC Pista, segundo tercio, tanda 8 min.

11.36 a 11.44: Clasificación TC Pista, tercer tercio, tanda 8 minutos.

12 a 12.10: Práctica recarga combustible TC (grupo “B” subgrupo “A”).

12.15 a 12:25: Práctica recarga combust. TC (grupo “B” subgrupo “B”).

12.30 a 12.40: Práctica recarga combust. TC (grupo “A” subgrupo “A”).

12.45 a 12.55: Práctica recarga combust. TC (grupo “A” subgrupo “B”).

14.10: Primera serie TC Pista, a cinco vueltas.

14.35: Segunda serie TC Pista, a cinco giros.

15.05: Segunda carrera Porsche GT3 Cup Trophy Arg., 20 min.+ 1 giro.

15.30 a 16: Entrenamiento Turismo Carretera (grupo “B”), 30 minutos.

16.05 a 16.35: Entrenamiento Turismo Carretera (grupo “A”), 30 min.

18: Sorteo conformación de largada carrera final de Turismo Carretera.



Domingo 10:

11 a 11.05: Apertura de boxes.

11.10: Final TC Pista, a 20 vueltas o 40 minutos máximo.

12: Conferencia de prensa TC Pista.

13: Final Turismo Carretera, 38 vueltas o 75 minutos máximo.