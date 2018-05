Matías Rossi fue inalcanzable en Concordia y Gabriel Ponce de León clasificó noveno

No solamente mantuvo el buen funcionamiento del viernes, sino que mejoró su tiempo y, en la primera parte de la clasificación, Matías Rossi, el piloto oriundo de Del Viso ratificó la pole position en Concordia. Por su parte, Mariano Werner escaló en la tabla y se ubicó detrás del líder. Entretanto, Juan Bautista De Benedictis selló los lugares de vanguardia, tras situarse en el tercer lugar, mientras que con el Ford Falcon Nº 24, el juninense Gabriel Fernando Ponce de León clasificó noveno y largará su serie en segunda fila.

El despiste de Nicolás Bonelli (Ford) tan pronto como inicio la tanda clasificatoria en Concordia, produjo que la actividad se detuviera. Si, así comenzó la clasificación en la localidad entrerriana. "Fue producto de pasarle muy fino a la chicana y querer ganar un poco de tiempo. Se rompió algo en la dirección y salí para afuera -golpeó contra los neumáticos de contención-. Teníamos un auto para estar entre los diez y no lo pudimos aprovechar", manifestó el oriundo de Concepción del Uruguay.

En la reanudación, Matías Rossi (Ford) fue prácticamente inalcanzable. Es que el piloto de Del Viso no solo repitió lo hecho durante la jornada del viernes, sino que mejoró su registro y estiró la diferencia con respecto a los demás. "Hicimos lo que teníamos que hacer, que era mejorar. El auto funcionó muy bien. La pista y la condición fresca no nos complicó", dijo El Misil en Campeones.

Por un momento, Mariano Werner (Ford) acarició la primera colocación. Pero le fue imposible desplazar a Rossi de lo más alto de la tabla y debió conformarse con el segundo lugar, quedando a 0s444 del líder: "Matías está contundente. Lo que veo de bueno es que las dos vueltas fueron iguales".

Gabriel Ponce de León (Ford), por su parte, fue quien se colocó en la tercera posición en la primera parte de la actividad. Sin embargo, Juan Baustista De Benedictis (Ford), Valentín Aguirre (Dodge) y Gastón Mazzacane (Chevrolet) se colocaron 3º, 4º y 5º respectivamente. Completaron los diez de adelante: Juan Martín Trucco (Dodge), Facundo Ardusso (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet), el citado "Gaby" Ponce de León y Jonatan Castellano (Dodge).

Las posiciones

La clasificación oficial de ayer dejó estas posiciones en Concordia:

Ps. Pilotos Tiempos/Difer.

1°- ROSSI, MATÍAS 1:40.121,1000.

2°- WERNER, MARIANO 1:40.565/0.444.

3°- DE BENEDICTIS, JUAN B. 1:40.819/0.698.

4°- AGUIRRE, VALENTÍN 1:40.871/0.750.

5°- MAZZACANE, GASTÓN 1:40.872/0.751.

6°- TRUCCO, JUAN MARTÍN 1:41.006/0.885.

7°- ARDUSSO, FACUNDO 1:41.014/0.893.

8°- CANAPINO, AGUSTÍN 1:41.032/0.911.

9°- PONCE DE LEÓN,GABRIEL 1:41.044/0.923.

10°-CASTELLANO, JONATAN 1:41.181/1.060.

11°-PERNÍA, LEONEL 1:41.262/1.141.

12°-ORTELLI, GUILLERMO 1:41.297/1.176.

13°-GINI, ESTEBAN 1:41.301/1.180.

14°-FONTANA, NORBERTO 1:41.309/1.188.

15°-GIANINI, JUAN PABLO 1:41.319/1.198.

16°-LAMBIRIS, MAURICIO 1:41.338/1.217.

17°-SANTERO, JULIÁN 1:41.358/1.237.

18°-SAVINO, JOSÉ IGNACIO 1:41.381/1.260.

19°-MORIATIS, EMANUEL 1:41.404/1.283.

20°-JALAF, MATÍAS 1:41.446/1.325.

21°-EBARLÍN, JUAN JOSÉ 1:41.535/1.414.

22°-UGALDE, LIONEL 1:41.630/1.509.

23°-URCERA, JOSÉ MANUEL 1:41.632/1.511.

24°-BONELLI, NICOLÁS 1:41.686/1.565.

25°-GONZÁLEZ, NICOLÁS 1:41.688/1.567.

26°-SILVA, JUAN MANUEL 1:41.695/1.574.

27°-OKULOVICH, CARLOS 1:41.750/1.629.

28°-MANGONI, SANTIAGO 1:41.780/1.659.

29°-SPATARO, EMILIANO 1:41.872/1.751.

30°-LEDESMA, CHRISTIAN 1:41.903/1.782.

31°-CATALÁN MAGNI, JUAN T. 1:41.928/1.807.

32°-ALAUX, SERGIO 1:42.004/1.883.

33°-RUGGIERO, ALAN 1:42.150/2.029.

34°-TROSSET, NICOLÁS 1:42.284/2.163.

35°-ANGELINI, JUAN MARCOS 1:42.362/2.241.

36°-VENTRICELLI, LUCIANO 1:42.366/2.245.

37°-DIRUSCIO, SEBASTIÁN 1:42.492/2.371.

38°-COTIGNOLA, NICOLÁS 1:42.522/2.401.

39°-NOLESI, MATHÍAS 1:42.547/2.426.

40°-BRUNO, JUAN MARTÍN 1:42.565/2.444.

41°-MULET, LEANDRO 1:42.660/2.539.

42°-DE CARLO, DIEGO 1:43.244/3.123.

43°-DOSE, CHRISTIAN 1:43.971/3.850.