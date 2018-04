Tomás Brezzo ganó en el Top Race Junior

Brezzo largó desde el primer cajón de partida y sólo estuvo algo preocupado en los primeros metros de carrera.

Promediando la final estuvo tranquilo ya que quienes peleaban por el segundo puesto, Ortega, Brugués y García permitieron con su lucha que el puntero transite tranquilo los últimos diez minutos de carrera.

Párrafo aparte para Christian Carbia, "piloto amateur", que todavía adaptándose a este tipo de autos tuvo un buen desempeño. Largó 15° y a pesar de sufrir un toque a poco del final pudo culminar 12° con el auto intacto y dentro de la totalidad de vueltas del puntero.

Clasificación final: 1- Tomás Brezzo; 2- Santiago García; 3- Sergio Cheirano; 4- Franco Morillo; 5- Leonardo Palotini; 6- Justo Lacunza; 12- Christian Carbia (piloto amateur).

La tabla general la comanda Matías Frano (Fiat), 38 puntos y le siguen Tomás Brezzo (Ford), 35; Franco Morillo (Mercedes), 30 y Sergio Cheirano (Cruze), 22.

Incidente por el podio

La polémica de la final del Top Race Junior tuvo como protagonistas a Marcos Brugués y Rodrigo Ortega. Brugués tocó de atrás a Ortega y dejó a "Rolo" con las manos vacías. Si bien Brugués culminó segundo la carrera, fue sancionado y no pudo subir al podio.

Esto enojó a Marcos pero luego más tranquilo comentó en la transmisión de Carburando TV: "No nos entendimos con Rolo, me clava los frenos y yo me quiero abrir para no golpearlo. Pero hay un roce y Rolo termina afuera, es una lástima porque nos veníamos respetando mucho. Me da bronca la situación pero entiendo a los Comisarios Deportivos".