Ardusso ganó la carrera sabatina del Súper TC2000 en Rosario

Con un cielo plomizo y con una pista que fue mejorando con el pasar de las vueltas, Facundo Ardusso se quedó con la victoria en la primera competencia final del fin de semana del Súper TC2000 en Rosario.

El campeón de la categoría mostró su chapa y con una gran maniobra logró superar a Agustín Canapino, quien había hecho la pole, para encaminarse al primer triunfo del año para él. Fue una carrera donde hubo varios sobrepasos y el espectáculo fue muy bueno.

El podio lo completaron Matías Rossi y Mariano Werner. Agustín Canapino se fue retrasando con el paso de las vueltas hasta caer al puesto cinco.

La competencia se largó ayer con piso húmedo, pero ya no llovía. El pelotón largó en fila india y a partir de ahí Ardusso tuvo un objetivo claro: superar a Canapino lo antes posible, ya que el funcionamiento del Fluence se mostraba superior.

En la vuelta dos llegó el intento de superación del “Flaco” en la última curva, la cual terminó concretándose en el curvón 1. Canapino lo respeto muy bien. A partir de ahí, el de Las Parejas comenzó a implementar su ritmo y a aprovechar la lucha detrás suyo para escaparse.

En el giro número seis Canapino, ya empezaba a sufrir la carrera y Matías Rossi se le venía. También Mariano Werner, quien ya era cuarto. Después que Canapino salió mal de una curva, el de Toyota aprovechó y lo superó en la salida del último curvón del circuito.

Dos vueltas más tarde iba a ser Werner quien supere al de Arrecifes. En ese mismo giro se pegó Matías Muñoz Marchesi contra el paredón y Leonel Pernía tuvo un toque con Damián Fineschi. Por esto, el de Tandil tendría que hacer un pase y siga.

Ardusso seguía imponiendo su ritmo, hasta que en la vuelta 15 entró el Auto de Seguridad después de que Emiliano Spataro intente superar a Fabián Yannantuoni, los autos se golpeen y el Renault termine rompiéndose y quedando mal posicionado.

El relanzamiento no tuvo grandes cambios y Ardusso seguía líder, poco a poco volvió a sacar diferencias sobre Rossi. Sobre el final se vino el de Del Viso sobre la posición del “Flaco”, pero no le alcanzó. El triunfo terminó en manos del piloto de Renault, quien ahora es más puntero que nunca.

Hoy desde las 12,15, se realizará la segunda competencia de la categoría en el autódromo rosarino, de 2.595 metros de cuerda.