Matías Frano se quedó con la victoria, Franco Morillo arribó cuarto e Ignacio Spiga fue sexto

El piloto que realizó la pole position en la jornada del sábado, Matías Frano, no tuvo rivales en la final de ayer domingo y dominó de principio a fin la competencia del Top Race Junior, en el autódromo de Río Cuarto.

El vencedor largó desde la posición de privilegio, seguido por Santiago Piovano. Mientras que el fondo protagonizaban un fuerte accidente el juninense debutante en la categoría, Lucas Gambarte Ponce de León, Alejandro Ponce y Juan José Eguía, motivando el ingreso a pista del auto de seguridad.

Giros después se reinició la competencia, con Frano como líder, seguido por Piovano, el juninense Franco Morillo, Marcos Brugués y Juan Ortega. Luego, el puntero tomó una pequeña diferencia sobre Piovano, mientras que este último aguantaba los ataques de Brugués.

Cuando faltaban once minutos para el final, Piovano, quien venía segundo, debía abandonar por problemas en su auto. Momentos después, en el frenaje de la primera curva, Brugués se convirtió en el nuevo escolta tras superar a Morillo, quien posteriormente fus sobrepasado por Ortega y Brezzo, quienes quedaron tercero y cuarto respectivamente, mientras que Frano, adelante, estaba en otra carrera.

Sobre el epílogo de la carrera, Ortega se retrasó en el clasificador, mientras que Franco Morillo lo buscaba por todos lados a Brezzo, en la pelea por el último escalón del podio, pero finalmente el juninense no tuvo éxito en su empresa y finalizó cuarto.

Finalmente fue victoria para Frano, escoltado por Brugués, Brezzo, Morillo, Sergio Cheirano y otro juninense, Ignacio “Nacho” Spiga, mientras que el piloto amateur, Christian Carbia, en su debut, finalizó en la décima colocación.

Stéfano Di Palma ganó en el series

En la segunda final del año del Top Race Series, Stefano Di Palma (Mercedes) intentó sorprender desde el comienzo superando por afuera en la curva uno al poleman Gastón Crusitta (Chevrolet), para pasar a dominar la carrera en el tramo inicial.

El joven piloto del DM Team logró, luego, transitar con mayor tranquilidad para escaparse en la punta y sacarle más de tres segundos a su inmediato perseguidor, Crusitta, quien se cuidaba de la persecución del tercero Franco De Benedictis (Ford).

El ganador de la primera fecha en Paraná, Gonzalo Perlo (Ford), no pudo consolidar un fin de semana parecido al de la primera fecha, donde se fue victorioso y continuó complicado perdiendo el control del auto que terminó fuera de pista. Más tarde debió ingresar el auto de seguridad por otro despiste, el de Adrián Hamze y su Fiat Tipo.

En el relanzamiento, todos salieron en la búsqueda de ganar algún puesto, pero los primeros lugares se mantuvieron con Di Palma, Crusitta y De Benedictis en el tridente de mando.

De Benedictis trató de mantener el tercer lugar que ostentaba hasta el momento y Fabian Flaqué buscaba superarlo. Esta lucha derivó en un golpe por detrás de parte del sanjuanino, que provocó el trompo del piloto de Necochea relegándolo a la posición N°16. Esta maniobra fue reclamada por el equipo del auto perjudicado y analizada por los Comisarios Deportivos, que luego de la carrera tomaron la decisión de excluir a Flaqué.

La próxima fecha será el 15 de abril en Concordia, Entre Ríos.