Victoria de Néstor Girolami y octava posición para Gabriel Ponce de León

Sin dudas existen romances que difícilmente se puedan entender dentro del automovilismo deportivo. Hoy quedó claro esa unión invisible que hay entre el circuito cordobés de Río Cuarto y un auto cargado de una emoción intensa propiedad del Lincoln Sport Group. Con ese auto ganó Néstor Girolami en su regreso al automovilismo argentino. El “Bebu” solo tuvo que esperar tan solo dos presentaciones dentro del Top Race para subir a lo más alto del podio.

El equipo Lincoln Sport Group selló un triunfo trabajado, pensado y ejecutado de la mejor manera. Girolami había clasificado en el puesto once y las esperanzas de una buena competencia no eran muchas.

Canapino, Rossi y Franco Girolami se mostraban fuertes en la previa. Aparecían como los principales candidatos a pelear por la competencia luego del desempeño visto en la clasificación.

Apenas se puso en marcha la carrera, la primera batalla en pista se dio entre el campeón y Franco quién buscaba saltar a la primera posición luego de una fallida largada de Martín Ponte quién aparecía en la segunda colocación.

El ritmo inicial de la competencia era intenso y las estrategias originales empezaban a cambiar en función del desgaste y el consumo de combustible.

A pocas vueltas de iniciada la carrera, el menor de los Girolami pudo quebrar la defensa de Canapino y se posiciona como líder de la competencia buscando marcar una clara diferencia que le permitiera entrar a los boxes en el momento justo.

La carrera consumía las vueltas y el reloj no detuvo su marcha. Poco a poco empezaron los ingresos a boxes para el reabastecimiento de combustible y ahí la carrera cambió.

El Sportteam jugo fuerte y Canapino tuvo un excelente trabajo. Rossi junto al Toyota Gazoo Racing también fueron precisos a la hora del reabastecimiento. En el caso de Franco Girolami decidieron cargar dos tanques de combustibles tardando más tiempo en la detención que lo retrasó en la competencia.

Pero apareció el LSG que completó una estrategia precisa y un trabajo en boxes perfecto para dejarlos al “Bebu” Girolami en el segundo lugar con un auto muy fuerte, completo y veloz para enfrentar la segunda parte de la carrera detrás de Canapino y delante de Rossi.

A partir de este punto Girolami comenzó la persecución que terminó a pocas vueltas del final con una maniobra excelente por parte de los dos. Girolami fue por afuera al final de la recta y mantuvo su posición con Canapino por dentro.

A la salida de la primera curva se mantuvieron a la par y así viajaron hasta la curva dos donde la cuerda le favoreció al piloto de Isla Verde dándole la primera posición, relegando a Canapino a la segunda posición.

La carrera ya transitaba la última parte y Girolami pudo aferrarse a la primera posición alejando se de Canapino que ya a esa altura no pudo mantener el ritmo del nuevo líder. Lejos de ellos dos aparecía el Toyota de Matías Rossi que al final tuvo un inconveniente que, apenas le permitió llegar a la bandera a cuadros quedándose a un costado del circuito en la vuelta de honor.

Al final el podio lo encontró al “Bebu” en lo más alto con Canapino segundo y Rossi en la tercera posición. Tanto el piloto de Toyota como el arrecifeño subiendo por segunda vez consecutiva al podio, en tanto que el juninense Gabriel Fernando Ponce de León se ubicó octavo con el Toyota Nº 16.

El campeonato del Top Race V-6 quedó de la siguiente manera:

1°) Matías Rossi, 40 puntos, 2°) Agustín Canapino, 39; 3°) Néstor Girolami, 31; 4°) Mariano Altuna, 25, Franco Girolami, 13; 6°) Diego Azar, 12; 7°) Gustavo Tadei, 10; 8º)

José Luis Di Palma, 8; 9°) Martín Ponte, 8; y 10° Matías Rodríguez, 6 unidades.

La próxima fecha será el 13, 14 y 15 de abril en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.