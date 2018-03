"Nico": Un comienzo ideal de campeonato"

Tras la carrera, Nicolás Bulich bajó del auto y se desahogó festejando mucho la victoria, tras lo cual subió al podio para recibir el trofeo y el champagne destinados al ganador.

Allí, "Nico" inicialmente agradeció a "Todo Junín que me apoya, a mi familia que hace un gran esfuerzo para que yo pueda correr; a Hamlet Simona, por el auto que me entrega; a Enrique Bustos, por el motor; a los sponsors que me permiten poder correr. Es importante comenzar al año ganando, como había terminado en la temporada pasada, asi que tuve un inicio ideal de campeonato".

Luego, Bulich reconoció que "Fue una carrera espectacular, porque peleamos mucho con Fabricio (Ángeli) por el primer puesto. Los autos empezáron a desgastarse, había que cuidar para evitar problemas y llegar al final y finalmente se dio el triunfo. Ahora, a redoblar la apuesta, a seguir trabajando e ir con todo a Concepción del Uruguay, para seguir sumando puntos".

Debe destacarse que la presentación oficial del auto Chevrolet Celta Nº 5 de Nicolás, que comenzó ganando en la temporada, será durante una cena a servirse el viernes 23 en el Club Rivadavia de Junín, seguramente con numerosos comensales presentes.

Las tarjetas para ese ágape ya están a la venta y se pueden solicitar llamando a los teléfonos celulares (0236) 15-4527095 (Nicolás Bulich) o (0236) 15-4576465 (de Luis A. Santillán).

También ganaron Antolín y Bayala

Tal como lo hizo en la última fecha del último año, Gonzalo Antolín logró quedarse con la victoria en la Clase 3 sobre el Chevrolet Corsa Classic e iniciar la temporada de manera soñada, en el autódromo "Oscar Cabalén".

El ganador terminó de coronar el triunfo sin mayores inconvenientes con respecto a Lucas Bagnera y Mauro Salvi, quienes completaron el podio. Cuarto terminó finalmente Matías Antolín y quinto Pablo Vuyovich, llegando por detrás Marcelo González, Federico Santos, Juan Benedetti, Joaquín Telo y Tomás Sniechowski.

Con estos resultados, el campeonato es dominado por Gonzalo Antolín con 52 unidades, escolta es Lucas Bagnera con 42.5 y tercero se ubica Mauro Salvi con 34 puntos. La próxima fecha tendrá lugar el 1° de abril en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

En la Clase 1, Lucas Bayala se quedó con un categórico triunfo, no dejando ningún tipo de dudas. Segundo fue Lucas Barbalarga, tercero Diego Casais, cuarto Ruben Arguissain, llegando ambos prácticamente a la par y por delante de Demarchi, quien finalmente sería cuarto tras una sanción recibida por el piloto de Pilar. Completaron los primeros diez lugares Franco Melli, Nicolás Ardesi, Esteban Casais, de gran debut, Martín Abeledo y Matías Saldivia.

Con estos resultados, Lucas Bayala comienza liderando el campeonato con 37 puntos, segundo es Lucas Barbalarga con 26.5 y tercero Diego Casais con 22 puntos. La próxima fecha tendrá lugar el 1° de abril en la Ciudad de Concepcion del Uruguay.