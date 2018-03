Gabriel Ponce de León estrena motorista y Federico Pérez va a "empezar de cero"

El piloto juninense Gabriel Fernando Ponce de León inicia este fin de semana la experiencia con nuevo motorista, ya que a partir de la carrera de Neuquén del Turismo Carretera llevará en el Ford Falcon que alista su propio equipo un impulsor propio con atención de Miguel Ojeda, quien no trabajaba en el máxima categoría desde 2016.

Luego de no funcionar de la forma esperada en Viedma, el piloto de nuestra ciudad decidió dejar la atención de la familia Soljan, que arma los impulsores en Venado Tuerto (Santa Fe) y los cuales empezó a usar en la penúltima fecha del campeonato anterior.

También en el autódromo neuquino estará compitiendo en "la telonera", TC Pista, otro corredor de nuestro medio, Federico Pérez, también con Ford Falcon.

“En Neuquén siempre funcioné bien, he tenido buenos resultados y esperamos sumar. Quiero ir a disfrutar el auto, seguir avanzando en la categoría, y lograr más cosas.

Tomamos este receso para acomodarnos, hemos trabajado en el motor, y espero no ir a renegar a la carrera", dijo "Fede" al programa radial local "El Deportivo".

“Este fin de semana empezamos de cero, la fecha pasada nos sirvió para analizar cosas y trabajar en la organización del equipo que fue lo que nos faltó para el arranque”, cerró Pérez.



El cronograma

La actividad de este fin de semana en Neuquén es la siguiente:



Hoy viernes:

11:30 a 11:40: Primer entrenamiento TC Pista (grupo "B") 10 minutos.

11:45 a 11:55: Primer entrenamiento TC Pista (grupo "A") 10 minutos.

12:05 a 12:30: Primer entrenamiento TC (boxes impares) 25 minutos.

12:33 a 12:43: Prueba cambio de cubierta TC (subgrupo "A" box impar)

12:46 a 12:56: Prueba cambio de cubierta TC (subgrupo "B" Box Impar)

13 a 13:25: Entrenamiento Turismo Carretera (boxes pares), 25 minutos.

13:28 a 13:38: Prueba cambio cubierta TC (subgrupo "A" boxes pares).

13:41 a 13:51: Prueba cambio cubierta TC (subgrupo "B" boxes pares).

14:00 a 14:15: Segundo entrenamiento TC Pista (grupo "B") 15 minutos.

14:20 a 14:35: Segundo entrenamiento TC Pista (grupo "A") 15 minutos.

15:10 a 15:18; Primera clasificación TC segundo cuarto, 8 minutos.

15:28 a 15:36; Primera clasificación TC tercer cuarto, 8 minutos.

15:46 a 15:54: Primera clasificación TC cuarto cuarto, 8 minutos.

16:04 a 16:12: Primera clasificación TC primer cuarto, 8 minutos.

16:35 a 16:43: Primera clasificación TC Pista segundo tercio, 8 minutos.

16:50 a 16:58: Primera clasificación TC Pista tercer tercio, 8 minutos.

17:05 a 17:13: Primera clasificación TC Pista primer tercio, 8 minutos.

Mañana sábado:

8:50 a 9:10: Tercer entrenamiento TC Pista (grupo "B"), 20 minutos.

9:15 a 9:35; Tercer entrenamiento TC Pista (grupo "A"), 20 minutos.

10:50 a 10:58: Segunda clasificación TC Pista segundo tercio, 8 min..

11:03 a 11:11: Segunda clasificación TC Pista tercer tercio, 8 minutos

11:16 a 11:24: Segunda clasificación TC Pista primer tercio, 8 minutos.

11:30 a 11:40: Prueba cambio de cubierta TC (subgrupo "A" box impar).

11:45 a 11:55: Prueba cambio de cubierta TC (subgrupo "B" box impar).

12 a 12:25: Segundo entrenamiento TC (box impar), 25 minutos

12:30 a 12:40: Prueba cambio de cubierta (subgrupo "A" box par).

12:45 a 12:55: Prueba cambio de cubierta (subgrupo "B" box par).

13 a 13:25: Segundo entrenamiento Turismo Carretera (box par) 25 min.

14:10: Primera serie TC Pista, a 5 vueltas.

14:40: Segunda serie TC Pista, a 5 giros.

15:05 a 15:13: Segunda clasificación TC segundo cuarto, 8 minutos.

15:17 a 15:25: Segunda clasificación TC tercer cuarto, 8 minutos

15:29 a 15:37: Segunda clasificación TC cuarto cuarto, 8 minutos.

15:41 a 15:49: Segunda Turismo Carretera primer cuarto, 8 minutos.

Domingo 11:

9 horas; Primera serie Turismo Carretera, a cinco giros.

9:30: Segunda serie Turismo Carretera, a cinco vueltas.

10: tercera serie Turismo Carretera a cinco giros.

12:15: Final TC Pista a 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

13:20: Final Turismo Carretera a 25 giros o 50 minutos como máximo.