Gabriel Ponce de León, con motor propio

La familia Ponce de León logró el objetivo que estaba buscando desde hace tiempo: tener su propio motor. A partir del próximo domingo, donde el Turismo Carretera correrá en Neuquén su segunda fecha, el piloto de nuestra ciudad ya irá con el motor de su propiedad y tendrá la atención de Miguel Ojeda.

Al respecto, el corredor juninense expresó: “Es algo que estábamos buscando y junto a toda la familia hicimos un gran esfuerzo para poder tener nuestro propio motor. Con poco tiempo, y teniendo en cuenta que está sellado, mucho no pudo observar. Igualmente desde lo periférico se mejoraron cosas y se notaron cambios. Lo logrado es una linda apuesta y estamos convencidos de pegar un buen salto de calidad para ser protagonistas en una categoría que está sumamente competitiva y muy difícil para estar en los primeros planos”.

Cabe recordar que el motor, que ahora es suyo, era del equipo Maquin Parts y lo utilizó desde la última carrera de la temporada pasada. Por su parte Miguel Ojeda, en su taller de Olavarría, tendrá la responsabilidad de atender el motor del Ford y de conseguirle la mayor potencia posible. En su historial, Ojeda trabajó con Omar Martínez, Jonatan Castellano y Juan Bautista De Benedictis, entre otros.



En la primera competencia de la temporada, que se disputó en el autódromo de Viedma, Ponce de León debió abandonar por un problema en la suspensión del Ford. “Más allá del abandono el auto se mostró confiable y eso nos deja tranquilos. Seguramente a partir de la tercera estaremos con el conjunto hermanado y eso nos va a permitir saber a dónde estamos parados”.

La actividad del TC en el sur de nuestro país comenzará este viernes a partir de la hora 12.30 con el primer entrenamiento.

Una baja para el TC en Neuquén

En la previa de la competencia del Turismo Carretera en Neuquén se supo que el parque de la categoría tendrá un piloto menos de lo que fue la primera fecha en Viedma. José Ignacio Savino no estará presente este fin de semana en el circuito de Centenario. La causa fue que no pudo reunir el presupuesto y el de Mataderos prefirió parar una carrera. La idea es volver para la competencia de San Luis y completar lo que resta del campeonato.

“No voy a Neuquén porque estoy complicado con el presupuesto. No llegué a juntarlo para esta carrera. La idea es ir a San Luis y al resto del año. Si no lo puedo hacer tendré que parar y ver de qué manera puedo seguir”, señaló Savino, quien tiene una victoria dentro del Turismo Carretera (Posadas 2016).

Vale recordar que Savino tuvo una competencia en Viedma complicada, ya que se vio involucrado en un accidente en pista y rompió bastante el auto. Esto también tuvo que ver para que “Nacho” no esté presente en Neuquén. “La verdad que no está bueno estar abajo del TC. Ya fui a Viedma complicado y encima me traje el auto roto. Así que fue una decisión no acertada. Por eso decidimos también parar, vamos a tratar de hacer lo posible para ir a San Luis”.

En cuanto a las roturas que tuvo el Ford, Savino contó: “Tuvimos hacer toda la cola nueva. Se torció bastante la jaula que protege el tanque. Hubo que cortar todo y hacerlo nuevo. Por suerte el tanque no se rompió. El radiador y canalizador también. No fue mucho, pero no queremos tener otro imprevisto en Neuquén”.