El piloto Gonzalo Alberti no tiene dudas y aseguró: "Vamos a pelear el campeonato"

Gonzalo Alberti, piloto juninense que quiere ir por más en esta temporada 2018, se sigue preparando junto a su equipo para tener un exitoso año automovilístico 2018, el cual van a iniciar en pocos días más, en el circuito de la ciudad de Colón, Buenos Aires.

A tal efecto, el corredor de nuestra ciudad presentó a través de las redes sociales el vehículo que el equipo ME Racing (que lideran Rubén y Adrián Sosa) le alistó para participar en la categoría Promocional 1100 c.c. Santafesina, con caparazón de coupé Fiat 800 y motor Fiat 1100, situado en la parte trasera del chasis del rodoado que lucirá el número 24 en esta temporada.

Entrevistado por "Democracia", el joven corredor destacó sobre sus inicios en la actividad:

"Arranqué hace dos años con un auto que le alquilamos a Álvaro Oroza, del Turismo Promocional. Después compré un 128 y corrí en las Categorías del Sur, saliendo subcampeón con la atención de Matías Ale y su equipo. Para este año, armamos un 128 nuevo, pero Rubén Sosa nos dijo que estaba armando una coupé igual a la campeona de 2017, que manejó Nicolás Bonello y bueno, nos tentó mucho, porque esta es una categoría que me gusta y el equipo es de 10. Al auto lo preparan Rubén Sosa y Ariel Sosa, del taller ME Racing y creo que es un conjunto de auto-equipo que tiene todo para pelear bien arriba, así que vamos a dar lo mejor para pelear el campeonato".

Sobre lo que piensa encontrar en la categoría, "Gonza" señaló:

"No tengo un rival en especial porque soy nuevo, pero sé que la mayoría de los participantes son pilotos que hace años que están en esos autos y son muy rápidos. Espero ir puliéndome y aprendiendo de ellos, agregando la experiencia de Rubén Sosa y su equipo, quienes son de gran ayuda para mí. Además, agradezco como siempre a mi viejo, que me ayuda y acompaña en esto, como asimismo a mi familia, a mis sponsor que siempre me dan una mano y a los que se están sumando este año con nosotros. No me puedo olvidar de mi amigo Guillermo Rojas, quien me atiende el auto en pista como si fuera de él. Vamos a tratar de ser protagonistas y poder mostrarle a la gente lo lindo que es el automovilismo zonal".

A la hora de detallar a quienes colaboran para poner el auto en pista, Alberti enumeró:

"GNC Peries" de avenida Libertad a metros de República; "Vial obrador"; "Mutual Junín"; "Alberti y Márquez"; "La reina limousine"; Pinturería "San Nicolás"; "SyR Servicios Agro Junín", agradeciendo además el piloto local a "M y L Diseños"; a "Laz y Fernández" y a "Gastón Ledesma", por acompañarnos este año con todo lo que tenga que ver con el diseño del auto y demás. El auto sigue abierto a las posibilidades de sumar nuevos sponsors, que nos ayuden a empujar para adelante el proyecto", cerró Gonzalo, quien destacó como corolario que "Vamos hacer una cena a la que están todos invitados, la cual se realizará después de la primera carrera, porque venimos muy justos de tiempo", cerró.