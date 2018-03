Vuelve la partida detenida, por dos carreras

El Súper Turismo Competición 2000, en conjunto con la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA) dio a conocer el reglamento para la temporada 2018, en el que se destaca la implementación de la partida detenida en dos fechas, una de ellas para la apertura en el autódromo de Buenos Aires, el próximo 18 de marzo.

Serán doce fechas, de las cuales ocho serán de formato regular y cuatro serán carreras especiales o "Grand Slam", al igual que en el certamen anterior, y volverá a participar el juninense Gabriel Fernando Ponce de León.

Habrá partida detenida en la primera y séptima fecha, destacándose que para ser campeón no será obligatorio ganar y se consagrará quien más puntos sume en el certamen.

Habrá tandas de Pruebas Libres de "pilotos apadrinados" en algunas competencias, para quienes compitan en el Turismo Competición 2000 y en la Fórmula Renault 2.0.

Se implementarán penalizaciones en cuatro carreras, con un hándicap de ochos puestos al líder del campeonato.

La categoría podría determinar el uso del sistema Push to pass en competencias regulares o especiales de acuerdo a lo determinado mediante el reglamento particular de la prueba.

Habrá cuatro pruebas comunitarias: En la fechas primera y décima será para todos los pilotos, mientras que en las fechas cuarta y séptima serán exclusivas para los pilotos ubicados del puesto 11º para atrás del campeonato.

Nació el Peugeot Junior Tem

Peugeot tendrá un equipo satélite este año en el Súper T.C. 2000 que se denominará Peugeot Junior Team, y que estará a cargo de Rubén Salerno y Norberto Armellini. Además, contará con un taller propio afincado en la localidad bonaerense de San Nicolás.

Los dos Peugeot 408 que pondrán en pista serán conducidos por los jóvenes Bruno Armellini y Alessandro Salerno, quienes el año pasado hicieron su debut en la categoría.

"A nuestros autos se les trasladaron todos los avances de los vehículos oficiales", dijo Bruno. "Estarán muy parecidos en cuanto a la lógica de amortiguadores y configuraciones. No pretendemos estar en el mismo nivel, pero queremos dar alguna sorpresa", añadió.

Facundo ardusso fue distinguido por la Codasur

En una gran gala con todos los campeones sudamericanos, celebrada en el Howard Johnson Hotel & Convention Center, en Carrasco, Uruguay, el santafesino Facundo Ardusso fue reconocido por la Codasur por la obtención del título de Súper TC2000 junto a Renault, en la pasada temporada.

También formaron parte de esta gala Antonio Abrazian, presidente de la categoría; el ingeniero Carlos García Remohí, presidente de la CDA del ACA y Vice presidente FIA Sports, y Ricardo Caballero, Jefe Administrativo de la CDA del ACA.

"Siempre es muy lindo recibir un premio, pero más lindo es haber generado contactos con pilotos de diferentes países, interiorizarme por su automovilismo y además establecer relaciones con directivos y presidentes de las distintas confederaciones que conforma la Codasur", comentó el piloto parejense, quien empezará a defender la corona el fin de semana del 16, 17 y 18 de marzo en Buenos Aires.

Federico Iribarne en el equipo Citroën

Federico Iribarne fue anunciado como tercer piloto del Citroën Total Racing en Súper TC2000, donde tendrá como compañeros a José Manuel Urcera y Facundo Chapur. De esta forma se confirmó lo que ya había adelantado Campeones en el micrófono de Radio Continental.

Iribarne es oriundo de la ciudad de Lanús y debutó profesionalmente en el año 2014 en la Fórmula Metropolitana, sumándose rápidamente al TC2000. En 2016 realizó una incursión europea en la Fórmula 4 italiana y, en 2017, además de correr en el TC Mouras, tuvo continuidad en el TC2000, ya ligado a Javier Ciabattari y Alberto Scarazzini.

"Llegar a un equipo de la magnitud del Citroën Total Racing es un sueño para mí. Competir en una categoría top del automovilismo sudamericano y de la mano de una marca como Citroën representa un gran desafío y también una responsabilidad. Espero tener un muy buen año y, lógicamente, me ilusiono mucho y tengo expectativas", comentó el jovencito nacido en 1998.