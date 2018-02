Pernía y Pastori marcaron el rumbo en Potrero de los Funes

Todos estaban expectantes a la primera final del año del Turismo Nacional Clase 3, la cual comenzó con sorpresas. El primer golpe llegó antes de lo esperado. En la vuelta previa, Pedro Boero (Ford) no pudo ser de la partida debido a un problema en el motor, ayer en Potrero de los Funes, San Luis,

El inicio de la competencia fue más que sensacional y mantuvo en vilo a todos los espectadores. La disputa por el primer puesto quedó en suspenso en los primeros metros. Leonel Pernía (Honda) intentó mantenerse en la punta, pero la insistencia de Facundo Chapur (Citroën) fue tal que finalmente se aferró a la primera colocación.

Sin embargo, no todo estaba dicho. El fuerte golpe de Yamil Apud (Ford) contra los neumáticos de contención y el posterior choque de José Manuel Urcera (Citroën) contra el vehículo del chaqueño, tuvo como consecuencia el ingreso del auto de seguridad. “Estoy bien. No tenía forma de esquivar. Frené e intenté esquivar, pero bueno. Espero que esté bien porque fue un golpe fuerte”, admitió el piloto de Río Negro por Radio Continental.

La neutralización fue infartante. Es que, si bien Chapur mostró un ritmo sólido, Pernía no le perdió pisada al líder de la carrera. Lo buscó hasta en el más mínimo rincón y finalmente logró superar al cordobés, convirtiéndose así en el nuevo puntero. Pero la maniobra se produjo en un sector con bandera amarilla. Por lo tanto, el “Tanito” debió ceder su lugar.

Pese a eso, el tandilense volvió a intentar y el fanático de Talleres no pudo soportar la presión. Por consiguiente, Pernía arribó a la bandera a cuadros en la primera colocación, escoltado por Chapur.

Por su parte, Julián Santero (Ford) se disputó el tercer escalón del podio junto a Hanna Abdallah (Ford) y Emanuel Moriatis (Ford). Fue el mendocino quien culminó la carrera en el tercer lugar y selló las tres primeras posiciones.

Chapur señaló tras la competencia que “Di todo. Leo venía demasiado rápido. Lo aguanté toda la carrera”, mientras que el ganador, Leonel Pernía, expresó:

“La bandera fue dudosa. Tenía muy buen auto y sabía que había otro intento. Feliz”, y agregó: “Muy contento. Fue un transición que costó un poco. ´Facu´ se manejó todo también”, dijo el vencedor.

Pastori ganó en la clase 2

A diferencia del sábado, la actividad de la Clase 2 del Turismo Nacional arrancó bajo un sol radiante en las sierras puntanas, con Matias Menvielle (Corsa) largando en punta por delante del tucumano Pablo Ortega (208), quien desde que puso la primera marcha fue en busca de ser la locomotora del trencito del chapa-chapa.

El tradicional roce de la categoría más pequeña del Turismo Nacional no se hizo esperar en la final desarrollada nada menos que en el Semi Permanente de Potrero de los Funes. En la primera vuelta se pegaron varios autos en la parte más sinuosa y trabada del circuito, entre los que quedaron involucrados Miguel Ciaurro, Fernando Ayala y Alejandro Valderrey.