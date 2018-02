La ACTC se reserva el derecho de admisión

El tema del verano para el Turismo Carretera fue si la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) iba a permitir a Juan Bautista De Benedictis volver a la categoría después de más de un año de no correr en ella. A su vez, Patricio Di Palma también envió un mail formal para ver si lo autorizaban o no a regresar. Finalmente, el de Necochea tuvo el aval y el de Arrecifes no tuvo respuestas. Hace algunos años que se sabe que en el TC se corre por invitación. Sin embargo, después de estos dos casos de envergadura se volvió a poner en tela de juicio el sistema implementado. El sitio especializado Carburando le preguntó a los pilotos si están de acuerdo o no con esta medida.

Al respecto, Matías Rossi, expresó: “Con el caso de Juan Bautista me expresé y lo hemos hablado. El caso del Pato Di Palma me parece diferente. No sé realmente cuánto quería el Pato volver o cuánto hacer lío. Que quede claro cuál es el requisito mínimo ante una ausencia, cuántos meses de ausencia tiene que haber para ir al TC Pista si es que es así. Mi mensaje para la categoría era que uno no deja de correr porque quiere. Se hace muy difícil juntar el presupuesto y hay veces que no te queda otra que parar. Entonces cuando vos juntas ese presupuesto y querés volver en el TC Pista se te hace mucho más difícil”.

A su vez, Ledesma, parte de la Comisión Directiva, también hizo referencia sobre este tema. “El reglamento está claro. Después de determinado tiempo no se puede volver. Hubo pedidos que fueron simplemente para perjudicar a la categoría, para poder sacar provecho de una situación. Es algo que tenemos que respetar porque está escrito”.