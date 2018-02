Pernía pidió el pase a Torino

Parecía que todo ya estaba definido en el mercado de pases del Turismo Carretera y que los equipos ya estaban diagramados para afrontar la temporada 2018. Pero no.

Ayer, según publicó el sitio web Carburando, especialista en automovilismo, Leonel Pernía habría pedido el pase a Torino para correr la temporada 2018 de Turismo Carretera. La solicitud se habría realizado por la mañana y recién en la reunión de de hoy de la Comisión Directiva se definirá si le dan la autorización o no al piloto de Tandil.

El auto que se subiría Pernía ya está a la vista. El “Tanito” desembarcaría en el Laboritto Jrs y manejaría el Torino que dejó vacante Josito Di Palma. De esta manera, el de Tandil tendría exclusividad en el equipo, ya que sería el único auto en pista que ponga la estructura de Dolores.

No obstante, habrá que ver con qué motor competirá, ya que hace algunos días Johnny Laboritto definió la exclusividad con el equipo Renault Sport. Sin embargo, sería raro que no le provea motores al equipo de su hijo Fernando.

De darse el pase de marca de Pernía a Torino sería la tercera marca con la que correrá en el Turismo Carretera. Comenzó con Chevrolet, tuvo un pase fugaz por Dodge y ahora desembarcaría a Torino.

En definitiva, las próximas horas serán decisivas y la posibilidad de que Pernía corra en el equipo Laboritto Jrs quedó en manos de la ACTC. Cuando todo indicaba que el “Tanito” correría otra temporada en la escuadra de Christian Dose, ahora la posibilidad no es solo cambiar de equipo sino de marca. Vale recordar, que ese auto ganó tres competencias durante el 2017 y peleó hasta la última carrera por el campeonato.