Federico Pérez seguirá corriendo en la categoría con el Azul Sport Team

El juninense Federico Pérez se prepara para afrontar la temporada 2018 del TC Pista, la principal categoría "telonera" del Turismo Carretera y una vez más, el "Correcaminos" de nuestra ciudad quiere pelear por las primeras posiciones.

En las redes sociales, "Fede" señaló que "Vamos a arrancar un nuevo campeonato del TC Pista con el equipo Azul Sport Team, en el cual ya lo hiciera el año pasado, y con la motorización multivalvulas de los hermanos Bonelli. Nos retrasamos en resolver el inicio, ya que se hace muy difícil juntar el presupuesto (serían más de 400.000 pesos por carrera, según trascendió) y hasta pensamos en no seguir. No arrancamos de la manera esperada, ya que pese al esfuerzo de la mayoría de nuestros sponsor, a quienes agradezco infinitamente, no hemos logrado aún completar el presupuesto, lo que nos condiciona a tener un inicio sin prueba y sin una disponibilidad económica acorde a las necesidades".

Tambien Pérez destacó que "Con la buena predisposición del equipo y del motorista, lo vamos a intentar en este inicio y después Dios y el destino dirán. Estamos a la espera de sumar nuevos auspiciantes, contamos con el aporte incondicional de la Peña ´El Correcaminos de Junin´ y de todos aquellos que quieran y puedan ayudar. Las ansias y la voluntad están intactas. Abrazo para todos y los espero en la Peña de febrero", finalizó el piloto juninense que ya piensa en la temporada 2018 del TC Pista.

El chacabuquense Craparo se incorporó al equipo de Cruzzetti

Elio Craparo continuará su campaña en el TC Pista dentro del flamante equipo de Guillermo Cruzzetti, con sede en Arrecifes.

El piloto de la vecina ciudad de Chacabuco, quien finalizó la pasada temporada en el Catalán Magni Motorsport, conducirá el Ford Falcon que perteneció a Próspero Bonelli.

Si bien todavía no se definió la motorización de dicha unidad, una de las posibilidades es que los hermanos entrerrianos sean quienes provean el impulsor.

Santiago Andreoli subió al TC Pista y desea destacarse

"En lo deportivo fue un año muy bueno, y más que contento porque pudimos ascender a TC Pista", manifestó Santiago Andreoli , el piloto de Ferré que piensa en el futuro en el automovilismo, tras su paso por la categoría TC Mouras.

Tras cerrar su etapa en la tercera divisional de la Asociación Corredores Turismo Carretera, ahora el corredor ferrense pasará a competir en TC Pista, esperando él también tener una muy buena temporada 2018 en la "telonera" del TC.

Joel Gassmann correrá con Dodge

Tras desvincularse del Martínez Competición por cuestiones presupuestarias, Joel Gassmann comenzó a buscar otra opción para continuar dentro del TC Pista. Y en las últimas horas confirmó su nueva estructura.

El entrerriano de Crespo, que lucirá el 10 en los laterales, se incorporó al Castellano Power Team de la familia de Lobería y conducirá un Dodge.

La atención de la unidad estará a cargo del ingeniero Sebastián Prósperi y la motorización de Claudio Garófalo.