Las novedades en la previa de un nuevo certamen

Se acerca la temporada 2018 del Turismo Carretera. El fin de semana del 18 de febrero se pondrá en marcha el campeonato en Viedma y cada equipo se va preparando. Además de la actualidad del juninense Gabriel Fernando Ponce de León (ver página 28), este es el detalle, piloto por piloto, para conocer todas las novedades y de qué manera afrontan el año en la mencionada categoría.

Agustín Canapino: El campeón 2017 arrancará la temporada con el Chevrolet que le permitió alcanzar el título. Seguirá con su equipo que tiene base en Arrecifes, el Jet Racing, y que comanda junto a su papá Alberto, responsable técnico de la escuadra. El gran cambio para el "Titán" llegará por el lado de la motorización, ya que tras la salida de Fernando García por cuestiones personales, se incorporó Lucas Alonso.

Facundo Ardusso: Luego de luchar por el título de TC hasta la última fecha del 2017, el piloto de Las Parejas seguirá ligado al equipo Renault Sport Torino Team. La atención técnica continuará siendo de la escuadra que comanda Esteban Trotta con la ingeniería de Gabriel Mazzei y Carlos Caunedo. La variante para los Torino estará en el motor, ya no los preparará Claudio Garófalo. El nuevo motorista será el experimentado "Johnny" Laboritto.

Luis José Di Palma: El arrecifeño luchó por el título de TC hasta la última fecha del 2017, sin embargo, por razones presupuestarias se desvinculó de la familia Laboritto. En los próximos días se sabrá con qué escuadra afrontará el 2018.

Tras un gran 2017 con el equipo de la familia Laborrito, Di Palma busca nuevo rumbo en el TC.

Christian Ledesma: El marplatense seguirá ligado a Las Toscas Racing. La ingeniería se mantendrá a cargo del equipo con Carlos Serpero y Ricardo Gliemmo al frente, mientras que las novedades pasarán por la motorización. Tras dejar la atención de Daniel Berra, Juan Stupiello se hará cargo de esa área.

Gastón Mazzacane: Tras un 2017 con destacado protagonismo, el piloto de La Plata seguirá ligado al Dole Racing. El equipo, con su grupo de ingeniería, son los encargados de atender el auto y Fabio Martínez se mantendrá como motorista.

Mauricio Lambiris: Seguirá ligado a Omar Martínez, aunque ahora en el equipo con apoyo de Ford Camiones. Federico Raffo trabajará en el chasis del Ford y Julián Adamo se mantendrá como motorista del piloto uruguayo.

José Manuel Urcera: Empezará la temporada con un flamante Chevrolet del equipo Las Toscas Racing. Carlos Serpero y Ricardo Gliemmo comandan la parte técnica, mientras que la motorización continuará siendo de "Rody" Agut.

Juan Martín Trucco: El piloto de Tres Algarrobos no tendrá grandes cambios para afrontar el campeonato 2018 de TC. Su Dodge seguirá atendiéndose por el equipo con base en Tres Algarrobos, manteniendo la motorización de Fabián Giustozzi.

Jonatan Castellano: Seguirá con la Dodge atendida por su equipo en Lobería. Los trabajos en el chasis estarán a cargo de Sebastián Prósperi y los motores preparados por su papá, el experimentado "Pincho". Para la dirección deportiva incorporó a Gabriel Satorra.

Emiliano Spataro: Tras la buena temporada con el flamante equipo Renault Sport Torino Team, el de Lanús, al igual que Facundo Ardusso, tendrá nuevo motorista. Luego de la desvinculación de Claudio Garófalo, se incorporará "Johnny" Laboritto.

Guillermo Ortelli: El opaco 2017, donde no pudo defender el "1" de la manera esperada, derivó en cambios para el piloto de Salto. Ezequiel Giustozzi, sobrino de Fabián, será el motorista, mientras que el equipo JP Carrera y su grupo de ingeniería continuarán con la atención del Chevrolet. El 7 veces campeón de TC arrancará el año con una flamante unidad.

Esteban Gini: Adquirió el Chevrolet que venía utilizando en la escuadra de Walter Alifraco y con esa misma unidad afrontará la temporada 2018, aunque ahora bajo el techo se su propio equipo. Claudio Garófalo será el encargado de trabajar sobre el impulsor propiedad del mismo piloto.

Matías Rossi: Luego de su primera temporada con Ford Falcon, el piloto de Del Viso seguirá ligado al "Nova Racing" y al grupo que regentea Laureano Campanera, con la técnica de Alcides Piatti y Ezequiel Burani . Tras la salida de Lucas Alonso como motorista, la misma escuadra se hará cargo de preparar el impulsor, tal cual ya ocurrió en la última fecha del 2017.

Emanuel Moriatis: El piloto de Lanús se mantendrá en el equipo de Omar Martínez con la asistencia técnica de la escuadra entrerriana. En el chasis seguirá trabajando Federico Raffo y en el motor Julián Adamo.

Juan Marcos Angelini: Comenzará una nueva temporada junto al UR Racing de Daniel Uranga y Pablo Romera. No tendrá cambios con respecto a 2017, ya que su motorista seguirá siendo Claudio Garófalo.

Carlos Okulovich: El misionero continuará ligado al Maquin Parts con el Torino que corrió en la temporada 2017. La atención íntegra del auto seguirá siendo de la misma escuadra que tiene base en Venado Tuerto.

Julián Santero: Tras su paso por Torino, el mendocino se sumará a las filas de Dodge. Siempre en el Dole Racing, utilizará el auto que el año pasado condujo Juan Martín Bruno. La motorización será de Rody Agut.

Juan José Ebarlín: Seguirá en el equipo Donto Racing con Chevrolet, tal cual sucedió en la pasada temporada del Turismo Carretera. El impulsor se preparará dentro de la misma escuadra que comanda Laureano Campanera.

Juan Pablo Gianini: El piloto de Salto presentará cambios por el lado de la motorización. Volverá a llevar impulsores de Rody Agut como ocurriera años atrás. La atención del auto seguirá a cargo de su propio equipo.

Martín Serrano: En principio el piloto de Pablo Nogués no comenzará la temporada 2018 de Turismo Carretera por razones presupuestarias.

Nicolás González: Se mantendrá en el equipo AyP manejando el Torino que atiende el ingeniero Adrián Fernández en el taller de Paraná. El motor es armado por el mismo piloto y su gente, asesorados por Claudio Garófalo.

Camilo Echevarría: No presentará cambios en cuanto a la preparación de su auto, que seguirá siendo atendido por Walter Alifraco junto a la familia Kissling. Mantendrá la motorización propia a cargo de Ivan Bondaruk.

Leonel Pernía: Seguirá integrando el equipo de Christian Dose con la técnica de la mencionada escuadra que comandan Leo Salgado y Gustavo Ianni. Daniel Berra también se mantendrá como motorista del piloto tandilense.

Diego De Carlo: Se mantendrá en el equipo de la familia Canapino tal cual ocurrió en la temporada 2017. Alberto Canapino seguirá trabajando en la puesta a punto del auto y el motorista será Lucas Alonso. Además sumó a Pedro Viglietti para la dirección deportiva.

Christian Dose: Seguirá con el Chevrolet que atiende su equipo con el trabajo de Leo Salgado en el chasis junto con Ariel ianni. Mientras que en la motorización continuará a cargo de Daniel Berra.

Sebastián Diruscio: Integrará el equipo UR Racing con base en Tandil. En el tramo final del 2017 se sumó a la escuadra que comandan Uranga y Romera. Su motorista será Claudio Garófalo.

Facundo Gil Bicella: Se mantendrá al volante de su Dodge con la motorización de Jorge Oyhanart. Pedro Viglietti seguirá ligado en la parte técnica.

Leandro Mulet: El Mulet Competición seguirá atendiendo la Dodge que cuenta con los trabajos del ingeniero Adrián Fernández y motor de Alfredo "Gardelito" Fernández.

Juan Tomás Catalán Magni: Tras su consagración en TC Mouras y su buen paso por el TC Pista, el hijo del "Pingüino" fue habilitado para ascender al Turismo Carretera. Lo hará con Dodge, el auto que supo correr Matías Rodríguez, contando con la atención de la escuadra que comanda su padre con Matías Crespi al frente de ello. La motorización será de Daniel Berra.

Santiago Mangoni: La gran novedad para el balcarceño es que le adquirió el Chevrolet a Christian Dose, y dicha unidad se atenderá en Balcarce por el equipo que armó el mismo piloto. La asistencia técnica será de "Leo" Salgado y la escuadra de Dose, mientras que Daniel Berra se mantendrá como motorista.

Próspero Bonelli: Se subirá a un Chevrolet después de haber estado ligado a la marca Ford desde sus comienzos en TC Pista, donde fue campeón. Siguió con el "óvalo" en TC y ahora cambiará para poder continuar en la categoría. El flamante auto se atenderá en el taller familiar de Concepción de manera integral, chasis y motor. La asistencia técnica será de Guillermo Cruzetti.

Mariano Werner: Finalmente seguirá con el Ford atendido por su propio equipo en Paraná, aunque incorporó la asistencia técnica de Walter Alifraco y la Dirección Deportiva de Gustavo Pernuzzi. Marcelo "Machete" Esteban se mantendrá como motorista.

Sergio Alaux: Se desvinculó del Donto Racing para incorporarse al equipo SP de Pablo Costanzo. Manejará un Chevrolet íntegramente atendido por Daniel Reyna, tanto chasis como motor.

Juan Martín Bruno: Acordó su llegada al equipo JP Carrera donde manejará la Dodge que utilizó Facundo Ardusso en la temporada 2016 de TC. Ariel Lucesoli y la escuadra que comanda Gustavo Lema trabajarán en el chasis, mientras que Ezequiel Giustozzi estará a cargo de la motorización.

Mathias Nolesi: El piloto de San Andrés de Giles seguirá con el Ford que lleva atención de su propio equipo con base en Chivilcoy. En los motores tampoco presentará variantes, seguirán siendo atendidos por Alejandro Garófalo.

Nicolás Trosset: El piloto arrecifeño retornará al Turismo Carretera donde compitió en la temporada 2014. Tras su paso por el TC Pista, ascenderá manejando una Dodge con atención integral del equipo Marquin Parts de la familia Soljan.

Nicolás Bonelli: El entrerriano continuará defendiendo la marca Ford con el auto que en su totalidad se atiende en el taller de Concepción del Uruguay. Guillermo Cruzetti seguirá brindándole asistencia técnica.

Matías Jalaf: El mendocino retornará a Ford tras su paso por Torino. Seguirá en el IndeCar Racing donde manejará el auto que durante 2016 corrió Mauro Giallombardo. La unidad le fue adquirida a Walter Alifraco y llevará motor de Rody Agut.

Lionel Ugalde: El marplatense seguirá corriendo el Ford que atiende su propio equipo en el taller de la ciudad balnearia. Luego de un buen 2017, mantendrá la motorización de Rody Agut.

Juan Manuel Silva: El "Pato" se mantendrá ligando al equipo de Julio Catalán Magni, ahora con la asistencia técnica de Matías Crespi y todo el grupo de mecánicos del taller arrecifeño. Por su parte "Rody" Agut seguirá como motorista tal cual ocurrió en la parte final del 2017.

Luciano Ventricelli: Formará parte del nuevo equipo Ford que atenderá Omar Martínez y su grupo de trabajo. Será la vuelta del piloto de Avellaneda al TC, donde ya compitió entre 2013 y 2014. Tras su retorno al TC Pista en 2015, Ventricelli asciende con el nuevo proyecto que tendrá como motorista a Julián Adamo y el trabajo en el chasis de Federico Raffo.

Norberto Fontana: Tras su paso por el JP, donde los resultados estuvieron lejos de lo esperado, el arrecifeño se desvinculó para sumarse a la escuadra de Walter Alifraco. Allí su Chevrolet estará motorizado por Iván Bondaruk.

Alan Ruggiero: Tras su primera temporada en TC, donde integró el equipo de la familia Laboritto, el piloto capitalino comenzará una nueva etapa. Se incorpora al Azul Sport Team, escuadra donde ya estuvo en su paso por el TC Mouras y TC Pista. Se mantendrá con la marca Torino luego de que se le denegara el pase a Ford. El motor lo preparará Daniel Durante.

Nicolás Pezzucchi: Tras haber retornado con protagonismo al TC Pista, el piloto de Olavarría logró el ascenso al TC, donde compitió en la temporada 2014. Nuevamente con Dodge, integrará el UR Racing con la atención de Uranga y Romera. Claudio Garófalo será su motorista.

Valentín Aguirre: El campeón del TC Pista subirá al TC donde seguirá manejando el mismo auto que le permitió consagrase con la atención del JP Carrera. Martín Costanzo será el responsable de la motorización.

José Savino: El "Coyote" seguirá manejando el mismo Ford de la temporada anterior, alistado por su propio equipo y asistencia de Alberto Canapino. Los motores también serán preparados en su taller.

Juan Bautista De Benedictis: Retorna al Turismo Carretera donde no compite desde abril de 2016. Lo hará con el Ford de la familia Giallombardo con atención integral de Alejandro Garófalo.