Preparativos en el Ford Falcon que va a tripular Gabriel Ponce de León

Arrancó un nuevo año y con él también se renovaron los desafíos para todo el equipo del piloto juninense Gabriel Ponce de León, quien intervendrá nuevamente en el Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo nacional.

Es por eso que se trabaja sin descanso en el Ford Falcon del corredor de nuestra ciudad y las principales tareas se ejecutan en el taller propiedad de su familia, que está ubicado sobre la ruta nacional 188.

Luego de llevarse cabo el "sponsor day", en los último días del 2017, ocasión que sirvió también para la prueba de algunos elementos, el Ford N° 24 se desarmó totalmente, se revisó la jaula y todo el chasis completo. Luego, se realizó una revisación exhaustiva, y posteriormente, se hizo el lijado del mismo, ya que en estos días comenzaban los trabajos de pinturas definitorios.

Pudimos observar, cómo "Pity" Ponce (papá de "Gaby") estaba afectado a todo el tema diferencial y frenos traseros, mientras que los hermanos, Gabriel y Mariano Ponce de León, estaban enfocados en los preparativos de pintura.

La ingeniería está a cargo de Mariano "Nano" Ponce de León y aunque la motorización no está definida, en principio sería del equipo Maquin Parts.

Además se encontraban en el taller, durante la reciente visita de "Democracia", Roberto Remy, colaborador del equipo y el también piloto juninense Franco Morillo, subcampeón 2017 de la categoría Top Rac Junior..

Entradas en venta para la primera carrera del año

Falta menos de un mes para que comience la primera fecha del Turismo Carretera, que se llevará a cabo en la ciudad de Viedma, Río Negro, y la pasión que conlleva la categoría más popular del país y antigua del mundo, ya se hace notar.

Tal es así que comenzó la preventa oficial para la competencia del fin de semana del viernes 16, sábado 17 y domingo 18 del corriente mes febrero. A través de: http://www.eventpass.com.ar, se podrán conseguir las entradas anticipadas.

La polémica de Matías Rossi

Matías Rossi es uno de los pocos pilotos del automovilismo argentino que se expresa sin tapujos. Sin pensar en el qué dirán y lo hace porque lo siente. El de Del Viso había sido muy duro el 3 de enero cuando la ACTC no había autorizado a Juan Bautista De Benedictis a volver al Turismo Carretera. Sin embargo, después que el ente se retractara y lo dejara al de Necochea subirse al Ford de Mauro Giallombardo, el “Misil” los felicitó.

Hace casi un mes atrás, el mundo de Turismo Carretera se vio revolucionado después de que la ACTC le negara volver a De Benedictis a la categoría sin previo paso otra vez por el TC Pista. Varios prefirieron no opinar al respecto, pero no fue así para Rossi.

El ex campeón del TC se expresó en su cuenta de twitter y, en ese momento, fue muy duro contra la ACTC. “Me solidarizo con @jbdebenedictis en esta decisión equivocada que a mi criterio toma @actcargentina de mandarlo al TC Pista. Uno no deja de correr porque no tiene ganas, es muy difícil reunir un presupuesto de TC”, afirmó.

Y agregó: “Los pilotos que integran CD que es otra cosa que me parece que no va, para que están? Deberían apoyar este tipo de cosas. Nadie está exento de que nos pase algo así, será el día que estemos unidos por algo Justo como esto. Vergüenza me da. Lamento q seamos así, Juan. Abrazo !”.

Después de que hace pocas horas se haya conocido que la ACTC decidió rever la situación de De Benedictis y habilitarlo para manejar el auto del proyecto que encabeza Mauro Giallombardo, Rossi volvió a dar su punto de vista. El de Del Viso se alegró por la decisión y felicitó a la ACTC. Con la siguiente publicación se expresó Rossi: "Que lindo ver esta imagen !! Y es gracias a que @actcargentina dio marcha atrás para lo que en su momento vi como algo muy injusto. Felicitaciones a la categoría y muchos éxitos Maurito y Juan".

Norberto Fontana cambia de equipo

Norberto Fontana comenzará una nueva etapa en el Turismo Carretera, donde se sumó al equipo de Walter Alifraco y allí su motorista será Iván Bondaruk. El joven preparador a su vez tendrá a cargo la motorización de Camilo Echevarría, con quien ya venía trabajando.

En tanto, avanzan las tareas sobre los dos autos con miras al arranque de la temporada. Además, en el taller de Lanús hay intensa actividad sobre el TC Pista de Juan José Suárez y sobre los TC Mouras de Gabriel Cacia y Pablo Ortega, que ya estarán corriendo este fin de semana.

Para Walter Alifraco será un año de intenso movimiento, ya que también estará asesorando de forma exclusiva al Ford de Mariano Werner.

Ruggiero correrá con el Azul Sport Team

Luego de su desvinculación del equipo Laboritto Jrs., Alan Franco Ruggiero acordó con la escuadra Azul Sport Team su continuidad en Turismo Carretera, a partir de la primera fecha que se disputará en Viedma, el domingo 18 de febrero.

El piloto del barrio porteño de Flores conducirá un Torino, aunque aún deben definir por el preparador que les proveerá el motor. Ruggiero y Azul Sport Team vuelven a estar otra vez juntos tras haberlo hecho en TC Mouras y TC Pista.

Echevarría se reunió con el gobernador Omar Gutiérrez

Camilo Echevarría se prepara para una nueva temporada en Turismo Carretera, en donde estará estrenando un Chevrolet que se está armando en el taller del equipo Alifraco Sport, y que contará con la motorización de Iván Bondaruk, en la primera fecha que se correrá en Viedma, el 18 de febrero.

La primera quincena de marzo próximo será a toda velocidad en la provincia patagónica. La actividad se abrirá con la primera fecha de MXGP, válida por el campeonato del mundo, el 3 y 4; y desde el 9 al 11 se correrá la segunda fecha de Turismo Carretera, en el autódromo de Centenario.

"En el taller se está terminando el nuevo auto, así que esperamos poder llegar a tiempo para hacer una prueba antes, en viaje hacia Viedma", comentó Echevarría, confiando en su nuevo coche para este año.

Consultado sobre su reunión con el gobernador de Neuquén, el contador público Omar Gutiérrez, Camilo manifestó: "Fue una visita que siempre hago, porque nos conocemos desde antes de que él fuera gobernador. Hablamos de mi campaña, de la segunda fecha que se correrá en Centenario y de la fecha que habrá por el mundial de Motocross en Villa La Angostura, el 4 de marzo".