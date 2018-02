Rossi, de las críticas a las felicitaciones

Matías Rossi es uno de los pocos pilotos del automovilismo argentino que se expresa sin tapujos. Sin pensar en el qué dirán y lo hace porque lo siente. El de Del Viso había sido muy duro el 3 de enero cuando la ACTC no había autorizado a Juan Bautista De Benedictis a volver al Turismo Carretera. Sin embargo, después de que ayer el ente se retractara y lo dejara al de Necochea subirse al Ford de Mauro Giallombardo, el “Misil” los felicitó.

Hace casi un mes atrás, el mundo de Turismo Carretera se vio revolucionado después de que la ACTC le negara volver a De Benedictis a la categoría sin previo paso otra vez por el TC Pista. Varios prefirieron no opinar al respecto, pero no fue así para Rossi. El ex campeón del TC se expresó en su cuenta de twitter y, en ese momento, fue muy duro contra la ACTC. “Me solidarizo con @jbdebenedictis en esta decisión equivocada que a mi criterio toma @actcargentina de mandarlo al TC Pista. Uno no deja de correr porque no tiene ganas, es muy difícil reunir un presupuesto de TC”, afirmó.

Y agregó: “Los pilotos que integran CD que es otra cosa que me parece que no va, para que están? Deberían apoyar este tipo de cosas. Nadie está exento de que nos pase algo así, será el día que estemos unidos por algo Justo como esto. Vergüenza me da. Lamento q seamos así Juan. Abrazo!”.

Después de que hace pocas horas se hayan conocido que la ACTC decidió rever la situación de De Benedictis y habilitarlo para manejar el auto del proyecto que encabeza Mauro Giallombardo, Rossi volvió a dar su punto de vista. El de Del Viso se alegró por la decisión y felicitó a la ACTC. Con la siguiente publicación se expresó Rossi: "Que lindo ver esta imagen !! Y es gracias a que @actcargentina dio marcha atrás para lo que en su momento vi como algo muy injusto. Felicitaciones a la categoría y muchos éxitos Maurito y Juan".