Nuevo año, nuevo desafío para todo el equipo del piloto Gabriel Ponce de León

Arrancó un nuevo año y con él también se renovaron los desafíos para todo el equipo del piloto juninense Gabriel Ponce de León que intervendrá nuevamente en el Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo nacional.

Es por eso que se trabaja sin descanso en el Ford del corredor de nuestra ciudad y las principales tareas se ejecutan en el taller de su propiedad que está ubicado sobre la ruta 188.

Luego de llevarse cabo el "sponsor day" en los último días del 2017, ocasión que sirvió también para la prueba de algunos elementos, el Ford N° 24 se desarmó totalmente, se revisó la jaula y todo el chasis completo. Luego se realizó una revisación exhaustiva y posteriormente se hizo el lijado del mismo ya que en estos días comenzaban los trabajos de pinturas definitorios.

Pudimos observar, cómo Pity estaba afectado a todo el tema diferencial y frenos traseros, mientras que los hermanos en los preparativos de pintura. También se encontraban el piloto juninense Franco Morillo y Roberto Remy, colaborador del equipo.



En la visita que realizó Democracia, le preguntamos: "¿Vas a correr en la categoría camionetas con una de las marcas que representas en Top Race?. "No, nadie me dijo nada y tengo entendido que Toyota, por el momento, no armará ningún equipo de camionetas", respondió Gabriel, aunque no descartó que si la invitación le llega, "veremos cómo se da todo".

Cabe recordar que la categoría más popular e importante del automovilismo argentino tendrá un total de 15 fechas comenzando su calendario el próximo 18 de febrero en el Autódromo de Viedma.