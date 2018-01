Benavides descontó ventaja en motos y Villagra abandonó en camiones

El argentino Kevin Benavides recuperó ayer algo de terreno sobre el líder de la tabla general de las motos en el Rally Dakar, el austríaco Matthias Walkner, y buscará una heroica remontada en la última etapa, que se celebrará hoy en Córdoba.

"En la segunda parte he salido a acortar un poco y me he mantenido, así que contento, porque en la primera parte Toby me hizo una diferencia, más de dos minutos. He sufrido una pequeña caída, a unos 60 kilómetros de la meta, pero no ha pasado nada. Estamos juntos en la general, así que hay que cuidar mucho, hay que vigilarlo", explicó.

Por otra parte, el cordobés Federico Villagra abandonó, según confirmaron fuentes de la organización.

El piloto cordobés explicó a Cadena 3 que venían "muy bien, lo habíamos pasado al Kamaz (del ruso Eduard Nikolaev, que venía como líder) y de golpe tuvimos un problema con la caja". "Se me quedó trabada. Paramos y no lo pudimos reparar. Fuimos a poca velocidad, porque había quedado en baja, en primera, y no lo pudimos arreglar. Había que hacer 200 kilómetros, la pérdida de aceite era grande y no había ninguna posibilidad", sostuvo.