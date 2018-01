José María López culminó sexto en su primera carrera con el Dragon Racing

José María López llegaba tranquilo a la carrera debut con el equipo Dragon Racing en la Fórmula E. Sabía que se tenía que tomar con calma la competencia en Marruecos porque hacía muy pocos días que se conocía con el equipo y no quería ponerse objetivos altos porque era realista que necesitaba un proceso de adaptación.

Sin embargo, Pechito rápidamente se mostró competitivo siendo cuarto en clasificación y cuminando sexto en la final en Marrakech. Un gran resultado para él y para la escuadra quien en la primera fecha en Hong Kong había sido la única en no sumar puntos. Este resultado lo sorprendió al cordobés.

"Creo que es el mejor resultado del equipo en carrera en más de un año. No esperaba esto cuando llegué pero estoy un poco decepcionado por cómo fue la carrera, tuvimos un par de problemas que hicieron que sea una carrera realmente complicada", afirmó Pechito López. A su vez, agregó: "Fácilmente podríamos haber terminado cuartos y pienso que podríamos haber luchado por el podio también. El potencial del auto fue muy bueno, estoy feliz con lo que fue el auto en la carrera".

A pesar de haber tenido algunas complicaciones en carrera, las cuales deberán mejorar, Pechito no pudo ocultar su felicidad por lo logrado. "No tuvimos radio en el segundo stint por lo que estaba completamente sin información sobre la energía, nada, así que fue realmente duro. Y perdimos un par de segundos también en la parada en pits. Así que hay trabajo por hacer pero estoy realmente feliz por volver de esta manera", explicó.

Por último expreso su agradecimiento al equipo, que le abrió las puertas para regresar a la categoría eléctrica cuando todo hacía parecer que las puertas estaban cerradas. “Estoy feliz de estar nuevamente en la Fórmula E y feliz de estar con Dragon Racing. Ellos me dieron la oportunidad, por lo que estoy contento de haber funcionado bien para ellos porque creo que también lo necesitaban. Es un gran empujón para el equipo", concluyó.

La próxima competencia de la Fórmula E será el 3 de febrero en Santiago de Chile.