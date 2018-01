¿Se puede llegar a la Fórmula 1 sin dinero?

Siempre se dice que el poder económico de un piloto es lo que lo lleva a la Fórmula 1, sin embargo Pierre Gasly lo desmintió.

Es inevitable pensar que el dinero mueve al mundo. El automovilismo es un deporte muy caro, donde lo económico es muy importante y la falta de presupuesto la mayoría de las veces es la culpable de que un gran talento no continúe corriendo.

El joven piloto de Toro Rosso Pierre Gasly se mostró orgulloso de llegar a la máxima sin un apoyo fuerte detrás de él. "Estoy feliz de haberlo logrado sin ningún mánager y sin haber pagado por mi asiento. Nunca tuve un mánager, hice mi camino en solitario, peleando contra los grandes tiburones del paddock y tratando de hacer mi camino", dijo el francés en el diario Marca.

Gasly se incorporó en Red Bull cuando se consagró campeón de la Fórmula Renault 2.0 Eurocup en 2013, pero los resultados continuaron acompañándolo al año siguiente, cuando fue subcampeón de la Fórmula Renault 3.5 y campeón de GP2 en 2016.

"No todo es dinero, es posible hacerlo sin ello”, aseguró Gasly para incentivar a los jóvenes pilotos que se encuentran en el dilema de continuar apostando a un deporte en que parece que solo se puede acceder con un apoyo importante de alguna empresa.

Los últimos chicos argentinos que fueron a probar suerte a Europa se volvieron al país con las manos vacías. Es que ninguna empresa los apoyó y ningún equipo de la Fórmula 1 los tomó como pilotos. De todas maneras, eso puede cambiar, ya que como dijo Gasly no es imposible, y Sacha Fenestraz, quien conquistó el campeonato de Fórmula Renault 2.0 Eurocup el año pasado, ya firmó con Renault para soñar un poco más y estar más cerca de la Fórmula 1.