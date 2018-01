Aficionados construyeron un circuito de tierra para motos y cuatriciclos

En la tarde del último sábado se inauguró la nueva pista de motos y cuatriciclos ubicada en el predio del Auto Moto Club de Chacabuco. El circuito abre sus puertas a las 16 y puede ser utilizado por cualquier aficionado.

Se trata de una iniciativa organizada e ideada por un grupo de vecinos que tienen pasión por los mencionados rodados. Cabe destacar que además, en el día inaugural participaron personas de ciudades de la Región como Chivilcoy, Arrecifes, Pergamino y Salto.

El circuito es de tierra y cuenta con muchas curvas y saltos. Eso sí, los espectadores observan las pruebas desde la calle, por cuestiones de seguridad.

De ahora en adelante, esta pista, ubicada en avenida Alsina y Conte Veonelli frente al Parque Recreativo, será usada para competencias y pruebas para los amantes de esta actividad sin necesidad de ser profesionales.

“Para despuntar el vicio”

“Esto surgió en un encuentro con los chicos quienes nos propusieron esta inquietud de poder realizar la pista. Expliqué el espacio disponible y de qué manera podíamos colaborar nosotros, ya que el club apoya todo el deporte motor”, explicó Gustavo Mancuso, presidente del Auto Moto Club Chacabuco.

“Nosotros pedimos que se conforme un circuito que pueda ser utilizado por gente que se pueda iniciar o gente que quiera despuntar el vicio”, aseguró.

“El Auto Moto colabora con todas las instituciones y con un grupo de entusiastas del motociclismo y cuatriciclos. A los chicos les ofrecimos todos los elementos que nosotros tenemos, no solo el predio sino también herramientas que tanto nos cuesta mantener”, comentó.

“Es una colaboración más para el deporte motor que fomentado desde aquí a pulmón es bueno para Chacabuco y no es un deporte que está caído o que no existe en una ciudad”, dijo.

“Acá hay mutual, se riega, hay un horario para girar y el costo para el que quiera venir de la Región o de nuestra ciudad no es muy grande, teniendo en cuenta la seguridad que tenemos”, aclaró.



“Es totalmente amateur”

“Estamos realizando actividades todos los fines de semanas por hobbie principalmente. No teníamos un lugar donde andar y queríamos hacer las cosas bien por lo que convocamos y vinimos hablar con la gente del Auto Moto quienes nos dieron una mano”, dijeron los aficionados.

“Estos es totalmente amateur, ya que puede venir cualquier persona sin necesidad de ser profesional pero hay que cumplir con ciertos requisitos como la vestimenta adecuada para la ocasión porque este deporte lo requiere así”, informaron.

“La entrada es totalmente gratuita a lo que es mirar el espectáculo y para participar del evento hay una entrada mínima por la cobertura del seguro, ya que estamos adheridos a la Asociación Argentina de Volante”, confirmaron.

El diseño del circuito

“El diseño lo fuimos haciendo a medida que íbamos viendo. Fue a prueba y error y buscamos que sea divertido para todo tipo de gente”, explicaron.

“Comenzamos hace tres meses en un lugar donde no había nada. Todo lo que hicimos fue realizado a pulmón con maquinarias del Auto Moto Club de nuestra ciudad y también estamos viendo la posibilidad de que el municipio nos pueda ayudar”, comentaron los pilotos.

“Hay actividad de cuatriciclos, motos con gente de toda la Región de localidades de Salto, Pergamino, Arrecifes y Chivilcoy. En las redes sociales se va corriendo la bola y esto está teniendo mucho éxito”, exclamaron.

“Para pasar el fin de semana”

“Esto es para pasar el fin de semana, disfrutando de un deporte que nos gusta y tratar de pasarla bien. Puede venir cualquier personas siempre y cuando venga con cuatriciclo y moto tipo enduro”, aclararon.

“Estamos todos los sábados a partir de las 16 y siempre informamos en las redes sociales. En Facebook e Instagram “Motoquad Chacabuco” damos la información porque las condiciones climáticas pueden ir variando”, concluyeron.