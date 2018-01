A más de un mes del comienzo del TC se conoció el futuro de cada piloto

Cada vez falta menos para que comience una nueva temporada de Turismo Carretera y los preparativos ya comienzan a gestarse.

Durante estos días de receso hubo algunos movimientos de pilotos, quienes decidieron buscar otros rumbos después de lo que fue la temporada 2017.

Los conductores, que estarán compitiendo este año en la máxima categoría de la ACTC, ya tienen definido el futuro.

Agustín Canapino (Chevrolet) continuará con su propia estructura, con la cual le tocará defender el 1. La novedad es que Lucas Alonso será el que esté encargado de sus motores después del retiro de Fernando García.

Facundo Ardusso (Torino) en 2018 irá en busca del título que se le escapó en la última vuelta en La Plata. Otra vez lo hará con el equipo Renault Sport Torino Team.

Josito Di Palma (Torino) terminó el 2017 con algunos problemas presupuestarios y su futuro estaría lejos del Laboritto Jrs con quien peleó el título el año pasado. Hoy estaría abajo del TC, pero tiene una posibilidad de manejar un Toro propiedad de Guillermo Ferrón.

Christian Ledesma (Chevrolet), después de un año en el que pudo quedarse con una victoria y pelear el campeonato hasta el final, el marplatense continuará en el equipo Las Toscas. El cambio estará en la motorización, la cual estará a cargo de Juan Estupiello.

Gastón Mazzacane (Chevrolet), luego de su mejor año en el TC, donde peleó el título hasta la última fecha, el de La Plata seguirá su vínculo con el Dole Racing. Será su cuarta temporada junto al equipo de los hermanos Jakos.

Juan Martín Trucco (Dodge) no tendrá muchos cambios para su futuro dentro del TC, ya que continuará con su propia estructura.

A Jonatan Castellano (Dodge) le pasa exactamente igual que a Trucco, ya que también cuenta con su propia estructura y con la motorización del “Pincho”.

Emiliano Spataro (Torino) es otro que tuvo una muy buena temporada 2017 e intentará repetirla este año con el equipo Renault Sport Torino Team. Vale recordar que el campeonato pasado ganó dos carreras.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) quiere volver a los primeros planos de manera contundente después de un año que fue difícil. El siete veces campeón de la categoría irá con auto nuevo. A su vez, el JP Carrera cerró la exclusividad de Ezequiel Giustozzi, quien será el encargado de los motores.

Esteban Gini (Chevrolet) fue una de las revelaciones del campeonato 2017 del TC quien le compró el auto a Walter Alifraco y tendrá su propia estructura.

Matías Rossi (Ford) tendrá la segunda temporada con Ford y después de tantos rumores continuará en el Nova Racing con asesoramiento del Donto Racing. Aún no está definido quién será su motorista.

Nicolás Bonelli (Ford) es otro de los que cuenta con equipo y motorización propia. La novedad es que tendrán el asesoramiento técnico exclusivo de Guillermo Cruzzetti.

Emanuel Moriatis (Ford) se encuentra de vacaciones y su idea principal es poder continuar con el equipo del Gurí. Sin embargo, tiene otras propuestas, como por ejemplo la del equipo de Juan Cruz Aventín o regresar al Alifraco Sport.

Juan Marcos Angelini (Dodge) continuará junto al equipo de Uranga-Romera.

Norberto Fontana (Chevrolet), después de su paso por el JP Carrera, el de Arrecifes continuará en el TC con el equipo de Walter Alifraco.

Carlos Okulovich (Torino) seguirá vinculado al Maquin Parts.

A Julián Santero (Torino) la ACTC no le otorgó la posibilidad de pasar a Chevrolet. Continuará con el Dole Racing, pero tiene la opción de hacerlo con Torino o con Dodge. Resta definir.

Mariano Werner (Ford), luego de los rumores que lo vinculaban al equipo del Gurí Martínez, el de Paraná continuará al mando de su estructura y con los motores de Marcelo “Machete” Esteban.

Gabriel Ponce de León (Ford) seguirá junto a la estructura familiar que tiene en la ciudad de Junín.

Sergio Alaux (Chevrolet) decidió dejar atrás su tayectoria junto al Donto Racing y se pasó al SP Racing, el cual pertenece a Pablo Costanzo. De hecho, ya hicieron una prueba antes de fin de año en La Plata.

Juan José Ebarlín (Chevrolet) continuará otra temporada en el Donto Racing.

Juan Pablo Gianini (Ford) seguirá encabezando su propia estructura, pero a diferencia del año pasado ya no atenderá sus propios motores, lo hará Rody Agut.

Alan Ruggiero (Torino) tenía la idea de poder pasar a Ford, lo cual la ACTC no le autorizó. Podría seguir junto al Laboritto Jrs.

Santiago Mangoni (Chevrolet) le compró el auto a Dose y se lo llevó a Balcarce para poder atenderlo. Igualmente continuará ligado al equipo de Las Heras, el cual lo atenderá técnicamente y le brindará motores.

Nicolás González (Torino) seguirá con el AyP.

Leonel Pernía (Chevrolet) correrá otro año con el equipo de Christian Dose, al igual que en 2017.

Diego De Carlo (Chevrolet) continuará junto al equipo de la familia Canapino. De hecho ya presentó el diseño de su auto.

Próspero Bonelli (Chevrolet) tuvo uno de los cambios más bruscos para el 2018. El entrerriano, que siempre estuvo ligado a la marca Ford, pasará a correr con Chevrolet. Un sponsor muy importante habría influido en la decisión. En Concepción ya trabajan en esa Chevy que hace pocos días llegó al taller.

Juan Martín Bruno (Dodge) decidió en este 2018 pasar al equipo JP Carrera.

Christian Dose (Dodge) continuará con su propia estructura.

Sebastián Diruscio (Dodge) acordó su llegada al UR Racing.

Leonel Sotro (Ford) tiene la opción más firme para que corra este año con el Ford propiedad de Alejando Garófalo, que estaba armándose para Mauro Giallombardo.

Martín Serrano (Chevrolet) está con algunos inconvenientes presupuestarios y no está definida su continuidad dentro del TC.

Mathías Nolesi (Ford) seguirá atendiendo su Ford en San Andrés de Giles.

Mauricio Lambiris (Ford) ya tiene acordada su continuidad con Ford y junto al equipo del Gurí Martínez.

Juan Manuel Silva (Ford), otro año más estará corriendo junto a la escuadra de Catalán Magni.

Lionel Ugalde (Ford) seguirá con su propio equipo.

José Savino (Ford) continuará con su propia estructura.

José Manuel Urcera, si bien hubo algunos rumores de que no continuaría, finalmente seguirá junto al equipo Las Toscas en el TC.

Los que ascienden del TC Pista

Valentín Aguirre (Dodge), campeón de la telonera seguirá con el JP Carrera también en el TC.

Nicolás Trosset (Dodge) volverá al TC de la mano del Maquin Parts.

Juan Tomás Catalán Magni (Dodge), a pesar que tenía todo pensado para ascender con Ford, lo hará con un Dodge en el equipo de su papá.

Nicolás Pezzucchi (Dodge) está muy cerca de cerrar su regreso al TC con el UR Racing

Luciano Ventricceli (Ford) pidió el pase a Ford en su ascenso al TC y la ACTC lo autorizó. Correrá con el equipo del Gurí Martínez.