Trece mujeres participarán de la 40ª edición

Un total de 13 mujeres participarán de la 40ª edición entre los 341 vehículos inscriptos para el mítico Rally Dakar 2018. Hay dos argentinas en Autos: Alicia Reina y María del Huerto (navegante de Carlos Alberto Villegas).

Tan solo en las ediciones de 1995, 2003 y 2004 no hubo ninguna representante femenina, y en esta edición, quienes animarán la exigente prueba, son las siguientes damas:

Después de terminar los siete Dakar en los que ha participado, Laia Sanz (España) buscará terminar entre los diez mejores con su KTM N°15.

Con la KTM N° 73, Rosa Romero Font (España) encara a sus 48 años su séptima participación con el objetivo de terminar.

Mirjam Pol (Holanda) afrontará con la Husqvarna N°50 su tercera participación tras su debut en 2006 y la victoria en la categoría femenina en 2009.

Gabriela Novotna (República Checa) hará su debut a los 29 años y competirá con la Husqvarna N° 90.

En Autos, Eugenie Decré (Francia) navegará a Jerome Pelichet en la Toyota N° 330.

En su segunda participación, Cristina Gutiérrez (España) buscará luchar por la victoria en la categoría T1S con la Mitsubishi Montero N° 354.

Alicia Reina (Argentina) encara su quinta participación con la Toyota Hilux N° 373 y Dante Pelayo será una vez más su navegante.

La conductora de televisión Fernanda Kanno (Perú) hará su debut con la Toyota Land Cruiser N° 392.

María del Huerto (Argentina) afrontará su tercera participación siendo navegante de Carlos Alberto Villegas en la Nissan Frontier N° 394.

En Cuatriciclos, Olga Rouckova (República Checa), de 33 años, hará su debut con el Yamaha N° 277.

Suany Martínez (Bolivia), que debutó en 2017 con abandono en la Etapa 2, correrá con el Can-Am N° 290.

En su décima participación, Camelia Liparoti (Italia) correrá con un Yamaha N° 351 junto a Manuel Lucchese.

En Camiones, Raffaele Cabini (Italia) hará su debut acompañando a su padre Antonio y a Giulio Verzeletti en la cabina del Mercedes Unimog N° 533.

Diego Duplessis: "Llegamos mejor que nunca"

Diego Martín Duplessis, el piloto puntano, dijo a pocas horas del inicio del Dakar: "Estoy muy tranquilo, tengo cero preocupación y es la primera vez que llegó de esta manera. Estuve con la moto, parece que la personalizaron para mí y estoy muy contento. En las otras ediciones tenía la preocupación de no saber si me iba a adaptar a la moto, de cómo iban a funcionar las suspensiones, y hoy por hoy tengo un gran aporte en ese sentido", sostuvo el puntano, quien fue 25º y º15 en las otras dos participaciones.

En cuanto a su incorporación al equipo Mec, Duplessis aseguró: "Siempre soñé con estar con los chicos de Mec Team, pero nunca llegaba a probar la moto nueva. Hasta que pude hacerlo y el día que toqué por primera vez esa moto era como soñaba. Por eso puedo decir que llegamos mejor que nunca".

Y en cuanto a contar con una moto satélite del HRC, Martín expresó: "Me conocieron cuando fuimos a hacer un test en Estados Unidos y me trataron como si fuera parte del equipo. La moto que me dieron es como las oficiales y eso no tiene precio, así que trataremos de hacer un buen Dakar y seguir de la misma manera para intentar llegar a lo más alto", finalizó Martín Duplessis.

Maldonado, listo para otro desafío

A pocos días de que comience la 40° edición del Dakar, Martín Maldonado se mostró muy confiado con respecto a la competencia: "Me dediqué a todo lo físico y mental. Vamos muy bien preparados".

El piloto de Bariloche contó que el prototipo que utilizará está muy bien desarrollado y que está "muy confiado en poder hacer un buen papel. Espero no equivocarme. Ahora está en nuestras manos". Además, el integrante del equipo Colcar Racing Team agregó: "Tengo un poco de imaginación a lo que nos vamos a enfrentar. Las dunas son mi punto débil. Va a estar ese filtro tan importante que es el primero, después de eso no significa que la carrera se aplane. Cada uno de los territorios representa una dificultad importante. No podemos dejar de prestarle atención", cerró el barilochense.

Ontiveros se tiene mucha fe

Con su quinto Dakar a la vista, Alberto Ontiveros se preparó a conciencia para el Dakar 2018, que comenzará el próximo sábado, el cual lo afrontará con una Honda CRF450 Rally del equipo Mec Team.

"Nos hemos preparado física y mentalmente. Con mi incorporación al equipo MEC vamos a tener una moto mucho más competitiva y por eso tenemos las expectativas bien altas, donde los resultados seguramente van a llegar", indicó el sanjuanino, quien llegó en las otras cuatro competencias de las que participó.

"Estoy mucho más tranquilo. La moto es muy buena y si logramos tranquilidad durante la competencia, los resultados van a llegar. Siempre hemos podido terminar y ese será el objetivo, mejorando lo producido en las ediciones anteriores", cerró el sanjuanino.