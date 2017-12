Gabriel Fernando Ponce de León hizo un balance de su ajetreado año deportivo

El destacado piloto juninense, Gabriel Fernando Ponce de León, volvió a no tener descanso durante los fines de semana, al ingresar al equipo oficial Toyota de Top Race V-6 y del Súper Turismo Competición 2000. Un detalle no menor, para junto con el TC, estar en plena actividad como los mejores pilotos del país, lo cual que no es poca cosa.

En Turismo Carretera, falta un empujoncito en el Ford Falcon, que lucirá el Nº 24, y seguro la historia estará de su lado para poder competir en la temporada 2018 que se avecina.

Entrevistado por "Democracia", "Gaby" dejó estos conceptos:

- Se termina un año que arrancó bien y se fue complicando en Turismo Carreterra, ¿ No ?.

- “Estamos cerrando este 2017 y recargado las pilas para el próximo año. Esperemos que las empresas nos sigan acompañando y también sumar algunas más. Arrancamos bien el año hasta la carrera de Buenos Aires (los 1000 kilómetros) y después perdimos un poco el rumbo. Las primeras carreras, después de la del autódromo capitalino, fueron con problemas de motor y las últimas, con inconvenientes en el chasis. Fue una lástima, porque arrancamos siendo protagonistas, haciendo un podio (en La Pedrera, San Luis) pero después no se pudo mantener. El tema es el funcionamiento del auto, no sabemos cuál es el problema pero nos complicó las últimas fechas y haremos una prueba antes de la primera carrera y probar varias cosas. El TC arranca muy temprano, tendrá en 2018 un total de 16 fechas. Después el parate durante el mundial de fútbol, van a estar todas carreras muy apretadas. Esperemos arrancar en 2018 como lo fue en este año”.



- ¿ En Top Race ya está la confirmación de piloto oficial Toyota para el próximo año?.

- “Fue un año bueno, no pudimos pelear el campeonato por la baja de rendimiento en las últimas fechas, pero llegamos con chances faltando dos carreras, junto a Agustín Canapino (finalmente fue campeón) y Mariano Altuna. Fue el primer año del equipo, había que aprender, se ganó en Buenos Aires, así que creo que fue bastante bueno y calculo que el año que viene será mucho mejor”.

- ¿ Sigue en espera la situación en el Súper Turismo Competición 2000 ?.

- “No fue un año bueno, tuvimos problemas en las carreras donde se podía sumar buenos puntos, en otras me equivoqué yo, no fue un año del todo bueno, ni tampoco competitivo como el 2016 del Corolla. Ahora hay que esperar si continúo en el Toyota Gazoo Racing del Súper TC 2000, ya no depende mí, sino de Toyota. Veremos qué pasa en los próximos días”.

Amplio agradecimiento

Finalmente, a la hora de los agradecimientos, Gabriel Ponce de León expresó:

“En el Turismo Carretera a mi viejo, a mi hermano, a toda la familia, a los motoristas que nos acompañaron en el año como ´Rody´ Agud, Alejandro Garófalo y ahora la familia Soljgan. A todos los sponsors que nos acompañaron durante el año; al equipo de Toyota Gazoo Racing y el deseo que finalicen un buen 2017 y mucho mejor comienzo para el próximo”, cerró "Gaby".