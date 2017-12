"Gaby" realizó el Sponsor Day en el autódromo

En una tarde calurosa del presente verano, en el autódromo "Eusebio Marcilla" subió aún más la temperarura ambiente, cuando aceleraban los seis cilindros de un Turismo Carretera.

El piloto de nuestra ciudad, Gabriel Fernando Ponce de León, realizó en el circuito local su Sponsor Day, junto a todo su equipo en la "J" lindera al Parque Natural "Laguna de Gómez".

Al cabo de la actividad, "Gaby" manifestó a "Democracia":

“Siempre es importante el reconocimiento con quienes apoyan, con los sponsors y aprovechar para dar unas vueltas, y de paso ver cómo estaba el autódromo, ya que hacía bastante que no giraba acá. Terminando el año y como quién dice recargando las pilas para la temporada que viene.

Todavía no hablamos con las empresas que nos acompañaron, seguramente lo vamos a hacer los primero días de enero. La idea es seguir con el vínculo de varios años y también sumar algunas firmas más, para hacer todo porque será un año muy competitivo".

Finalmente, Gabriel agradeció "A todos los sponsors, por el gran esfuerzo para poder estar presentes en todas las competencias. Les deseo muy felices fiestas y un próspero 2018, que todo sea para mejor”, cerró.

Por su parte, Rafael Lang, del equipo Maquin Parts, comandado por Jorge Solgan, señaló:

“Este año tuvimos buenos resultados, con Carlos Okulovich y en el Turismo Pista con Nicolás Trosset. Ahora tenemos este gran desafío con Gabriel, con un motor que se había hecho para Mauro Giallombardo y no sabíamos si funcionaba o no. La idea es seguir el próximo año ligado a Ponce de León y en lo personal, estoy agradecido a Jorge Solgan, por el trabajo que nos da y compartir estos momentos con Gabriel".

Tras expresar que "No creo que en cuanto a los Ford, tengan que tocar el reglamento. No hay un auto que sea la diferencia de la marca como en su momento fue Mariano Werner. Hoy no se sabe quien está firme, lo veo todo muy parejo, quizás un poco mas retrasado el Dodge", Lang dijo como corolario:

"¿ Las camionetas ?. La que presentaron en La Plata estaba muy linda, muy bien construida, veremos como avanza todo. Por parte del Maquin Parts, por el momento no haremos ninguna. Ojalá que el 2018 venga lleno de éxitos”, completó el representante del equipo Maquin Parts.