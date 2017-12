Torino fue la marca que más éxitos cosechó en la temporada 2017 del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realizó su temporada 2017 que tuvo como campeón a Agustín Canapino y Chevrolet en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata en una definición que peleó hasta la última fecha con los Torino de Facundo Ardusso y Josito Di Palma. A continuación, todas las estadísticas que dejó una nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo nacional, bajo la óptica del sitio web Carburando.

La marca que más éxitos cosechó a lo largo de esta temporada 2017 para el Turismo Carretera fue Torino, ya que consiguió 8 triunfos en todo el año. Lo sigue Ford con 4 éxitos, Chevrolet con 2 y Dodge con tan sólo una.

Por otra parte, el piloto que más veces vio antes que nadie la bandera a cuadros en una final durante este 2017 fue Josito Di Palma, quien cantó victoria en tres oportunidades (Neuquén, Concepción del Uruguay y Comodoro Rivadavia), el segundo en esta lista es Julián Santero con dos triunfos en la apertura del calendario en Viedma y el cierre en el autódromo de La Plata. Otro que escaló dos veces a lo más alto del podio es Emiliano Spataro, con sus actuaciones en Posadas, bajo una intensa lluvia donde la carrera sólo duro unas vueltas, y Rafaela.

En algunos de los circuitos que la categoría visitó en este 2017, la última clasificación fue muy importante. En esta instancia, los que más se destacaron fueron Di Palma, Ardusso y Gastón Mazzacane, ya que los tres consiguieron tres poles cada uno. El resto: Guillermo Ortelli (Concepción del Uruguay), Jonatan Castellano (Paraná), Nicolás Bonelli (primera pole en su historial dentro del TC en Rafaela), Matías Rossi (La Pedrera II) y Martín Serrano (ganó el sorteo en Termas de Río Hondo) lograron una sola pole.

Por último, el protagonista que más veces subió al podio en esta temporada de Turismo Carretera fue el campeón Agustín Canapino, el “Titán” llegó entre los tres mejores del clasificador en siete oportunidades. Lo siguen en este ranking Ardusso con cinco, Mazzacane con cuatro y Di Palma con tres. Mientras que Spataro, Santero, Ortelli, Rossi, Silva, Castellano, Emanuel Moriatis y Juan Martín Trucco tienen dos podios. A su vez, Mariano Werner, el juninense Gabriel Ponce de León, Mauricio Lambiris, Norberto Fontana, José Manuel Urcera y Esteban Gini tuvieron uno solo.

Cambios de Dodge y Ford para 2018

El Turismo Carretera tuvo una temporada donde Torino y Chevrolet se destacaron por sobre el resto de las marcas. La marca del Toro consiguió ocho victorias a lo largo del año y el Chivo se llevó el título de la mano de Agustín Canapino. Para Dodge y Ford la realidad fue otra.

Para los defensores del “Carnero” no se le hizo para nada fácil el campeonato, apenas un usuario consiguió una victoria y fue Jonatan Castellano luego de recibir un retoque reglamentario. Por su parte, los del óvalo pudieron obtener cuatro triunfos, pero el potencial no les dio para ir en busca de la corona. Es más, se largó la final de La Plata sin ningún usuario de Ford con posibilidades matemáticas de consagrarse.

Con este panorama, la ACTC hizo un análisis profundo y habría cambios reglamentario para la próxima temporada que le daría un beneficio a Dodge y Ford. La decisión ya estaría tomada y el martes lo comunicaría la categoría publicando el reglamento con el que se comenzaría el año. Sin embargo, se pudo averiguar cuáles podrían ser esos retoques que harían que ambas marcas estén en igualdad de condiciones que las demás.

Para la marca Dodge estaría previsto un cambio aerodinámico y que los difusores sean de 38 milímetros. A esta conclusión se habría llegado luego de la prueba que se realizó la semana posterior a la definición del campeonato con el auto de Juan Marcos Angelini. También en esa oportunidad, estuvo José Ignacio Savino girando con el vehículo del UR Racing para dar una visión más neutral de la situación. De concretarse esto habrá que escuchar la opinión de los usuarios de Dodge que fueron muy críticos de la situación de la marca durante los últimos tiempos.

En cuanto a Ford, también se habría pensado en un cambio aerodinámico menor. Esto también sería oficializado hoy cuando se publique el reglamento por parte de la ACTC.

El nuevo diseño del “1” de Canapino

Si bien todavía no terminó el año, muchos pilotos ya piensan en lo que será el 2018. Uno de ellos es Agustín Canapino que el año que viene deberá defender el 1 en el Turismo Carretera. Sin embargo, ya empezó a disfrutar de ese número que tendrá pintado en los laterales y de su Chevrolet. De hecho, hace algunas horas el de Arrecifes publicó en su cuenta oficial de twitter el diseño que tendrá ese “1” en el techo, el cual es bastante innovador y tiene una explicación de por qué es así.

“La idea del #1 para Agustín era realizar algo con un estilo no tan tradicional, sino más novedoso, con líneas rectas y darle sensación de velocidad y movimiento”, señaló el encargado del diseño no sólo de este número sino de todo el auto de Canapino, Lucas Bricco. A su vez, agregó: “Queremos que no sólo sea un numero en el techo del auto sino también que quede presente como una marca. También se colocaron las dos estrellas haciendo referencia a los dos campeonatos de Agustín en Turismo Carretera”.

En cuanto al diseño que llevara el Chevrolet campeón del TC, Bricco explicó: “Queremos que ya la gente vaya conociendo con detalles cómo va a ser la nueva Chevy, con un diseño novedoso, atractivo y agresivo, destacando este fuerte que lo hizo a Agustín lograr el título”. Y señaló “No está terminado aún pero creo que va a ser un auto muy vistoso y que la gente lo va a identificar rápidamente con Agustín y que, al igual que con el del año pasado, esperemos que pelee el título nuevamente”.