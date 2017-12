Gabriel Ponce de León participó de la reunión con dirigentes de la ACTC

Con la asistencia de la mayoría de los pilotos que corren en Turismo Carretera, entre ellos el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, se realizó en la sede de la ACTC una importante reunión encabezada por el titular de la institución, Hugo Mazzacane, en la cual se hizo un balance del último campeonato y se les informó a los presentes sobre los planes para 2018.

Durante la misma se analizó el tema costos, los circuitos en donde se disputan las competencias de Turismo Carretera, cuáles serán las carreras especiales y también se habló con respecto a la futura categoría de camionetas, TC Pick Up, que iniciará su certamen en abril venidero.

Asistieron, además de "Gaby" Ponce de León, el recientemente coronado campeón, Agustín Canapino, Facundo Ardusso, Guillermo Ortelli, Sergio Alaux, Lionel Ugalde, Matías Rossi, Juan Martín Bruno, Christian Dose, Jonatan Castellano, Mauricio Lambiris, Juan Marcos Angelini, Camilo Echevarria, Julián Santero, Santiago Mangoni, Mathías Nolesi, Juan Martín Trucco, Sebastián Diruscio, Diego De Carlo, Martín Serrano, Gastón Mazzacane y Facundo Gil Bicella.

Cronograma de pruebas para pilotos y autos

La Asociación Corredores Turismo Carretera dio a conocer el cronograma de pruebas para autos y pilotos del Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras, que obligatoriamente tendrán que realizarse en los autódromos "Roberto Mouras" de La Plata y en el "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.

En la "máxima", los pilotos de TC podrán hasta el 31 de diciembre realizar ensayos,que serán libres, y en enero próximo, las mismas estarán prohibidas.

En tanto que a partir del 1 de febrero, y hasta hasta el inicio del play off, los pilotos y equipos podrán realizar hasta dos pruebas. También se confirmó que no habrá pruebas adicionales por auto nuevo.

Para el TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras, las pruebas se liberanon hasta el comienzo del play off.

Carlos Okulovich sigue con el Torinodel Maquin Parts

Carlos Okulovich hizo oficial que solamente competirá en una categoría en 2018 y es el Turismo Carretera. Seguirá al volante del Torino del equipo Maquin Parts Racing, con el cual afrontará su undécima temporada en la especialidad con el objetivo de lograr su primer éxito.

De esta manera, el misionero no seguirá corriendo en la Clase 3 del Turismo Nacional por cuestiones presupuestarias. "El año que viene vamos a abocarnos de lleno al Turismo Carretera, está difícil el tema del presupuesto, así que decidimos apostar todo a la continuidad con el Maquin Parts, donde también estoy muy conforme", aseguró.

"Terminamos bien el año, siendo competitivos, y eso nos da una buena expectativa para comenzar la temporada que viene. Vamos con todo al 2018, a buscar lo que nos falta que es ganar", concluyó el misionero Okulovich.