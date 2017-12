Palabra de campeón: "En 2018 voy a correr con un Internacional"

El juninense Sergio Castellani, tras coronarse campeón en karting 125 c.c. directos, destacó:

“En los entrenamientos hice el ´1´ en todas las tandas. Cuando puse el motor de correr se largó la lluvia y no lo pude probar. El domingo, la pista estaba muy diferente al sábado, por el tema de la lluvia y por falta de tiempo, se salió a clasificar sin probar. Largué tercero en la serie y salí segundo, haciendo el récord de vuelta y a la final la corrí muy tranquilo, ya que con el segundo puesto me alcanzaba bien para ser campeón".

Tras confirmar que "En el 2018 voy a correr con un Internacional, pero en algunas con el cajero voy a estar compitiendo", Castellani agradeció a "Toda mi familia, a mi novia Belén, a todos los amigos que me dan una mano, especialmente a los hermanos Galazzi (Leo y Alejandro), a Facundo Dafonchio y su papá Ricardo; a mi hermano Ricardo; a mi vieja ´Chiche´ y especialmente a Roberto Linguido. Por supuesto que a mi viejo, a quien se lo prometí y en algún lado estará difrutando. También al Sindicato de Camioneros, a Spiqyp, a verdulería ´El Colo´, a Municipalidad de Junín y todos los juninenses”.