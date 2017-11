“Nos sentimos campeones antes de viajar a Buenos Aires”, reconoció el piloto Mhamed

El gran logro sigue dando qué hablar. La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio Bermejo” de Junín ganó el primer puesto en la edición 2017 del Desafío Eco YPF. La competencia estudiantil se desarrolló el fin de semana pasado en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la intervención de 46 instituciones educativas de todo el país.

En diálogo con TeleJunín, Facundo Terzano, jefe del equipo Nº 8 que representó a Junín en la carrera de autos eléctricos, dijo que fue una experiencia hermosa y muy linda.

“Comenzamos con la fabricación del auto a principio de año trabajando durante todo este tiempo con amigos. Llegamos a Buenos Aires, donde comenzaron los preparativos para la competencia”, agregó.

A las 16.30 se largó la primera picada que la ganaron con el mejor tiempo entre todos los participantes. “La segunda carrera la perdimos no por el funcionamiento del auto sino por circunstancias de carrera y quedamos en el séptimo lugar”, comentó.

“Al día siguiente con el otro piloto se hicieron dos vueltas de clasificación para luego competir en la carrera de una hora y media”, afirmó. Y continuó: “En la primera y segunda clasificación, Enzo Meleca hizo el primer puesto de largada con un segundo de diferencia lo que fue muy bueno y ya ahí nos tranquilizamos, ya que sabíamos que el auto estaba para ganar”.

Siguiendo con la entrevista el piloto del auto eléctrico de la Escuela Técnica Nº 1, Karim Mhamed, dijo: “Siempre nos sentimos campeones antes de salir para Buenos Aires porque ya terminar y presentar el auto, nos hacía sentir victoriosos”, subrayó. Y expresó: “Había mucha gente que cuando miraba nuestro auto nos felicitaba por el trabajo que habíamos hecho”.

“Cuando me dijeron que tenía que clasificar y hacer la final lap, tenía unos nervios bárbaros porque yo fui como piloto suplente, ya que a uno de los chicos le agarró paperas antes de viajar”, definió.

“Cuando largamos y vi que todos festejaban cuando llegué, pensé que algo bueno había hecho. Se me acercó uno de los profesores y me dijo que hice el mejor tiempo”, subrayó.

“Ahí no podía parar de sonreír porque no tenía fe y terminamos clavando el puesto número uno. Y luego, antes de largar la carrera de una hora y media, también me temblaban las rodillas y las manos”, expresó con felicidad.

“En la largada final, el auto se comportó impecable, no hubo ninguna falla”, finalizó.