Tomás Lordi festejó el título y Gustavo Spiga ganó en Master

Pasó nuevamente el karting de Norbak por el circuito "El Rincón" de Salto Argentino, cumpliéndose la octava fecha. En 150 c.c. Master, la primera carrera, mostró al líder de campeonato, Mariano Orejon (Los Toldos) y al arrecifeño Eugenio Loughlin, manteniendo los dos primeros lugares que ocuparon en la partida, arribando luego Arnaldo Bilos, Mario Acosta y Alejo Pérez.

En la segunda carrera, largó adelante Mario Acosta y de esta manera gano con total comodidad el piloto de la Cuna de Campeones, escoltado por Javier Fanuce, Marcos Kanackovwics, Arnaldo Bilos y Martín Chillán.

En la categoría Juveniles, la primera batería fue para el competidor de El Socorro, Gonzalo López, segundo Francisco Pontacuarto y luego Facundo Sánchez, Santiago Roldán y Leandro Caso, mientras que en la segunda serie, ganó el piloto de La Violeta, Santiago Roldán, segundo fue Leandro Caso (retuvo el "1"), López, Sánchez, Pontacuarto, quien perdió terreno en el inicio.

En súper Master, el campeón Jorge Basilico se llevo el triunfo en la primera competencia, escoltado por Gonzalo Beneduchi, Diego Liaudat, Hugo Lioy, Sebastián Santacruz.

En la segunda carrera, el triunfo fue para otro saltense Daniel Fernández, seguido por Basílico, Lioy quien largo adelante y dominó la primera parte, Javier Mangini y Diego Liaudat.

En Senior, el triunfo se fue para Ramallo, de la mano de Leandro Caso, segundo llegó Santiago Roldán, completando luego Nereo Villa, los juninenses Facundo Rassi y Tomás "Toto" Lordi, este último consagrado campeón.

En tanto, en la última final, que se detuvo tras un fuerte toque y posterior vuelco (sin consecuencias para Rocío Olearo y Agustín Ranure), el triunfo fue para Sebastián Videla, escoltado por Lordi, Martín Terre, Villa y Roldán.

En Master, ganó el juninense Gustavo Spiga (regresó con motor nuevo, alistado por "Godzilla" de la Fuente). Lo escoltaron Mario Bernasconi, Omar Lacanna, Gastón Eterovich, Fernanado Nichelángelo y Juan Bomoni.

Cerrando el festival de karting de Norbak, en Prokar venció el piloto a batir, el cordobés Federico Payero, siendo segundo otro juninense en ascenso, Alexis Milanovich, tercero Ignacio Spiga, cuarto Guillermo Tilitu y quinto arribó Matías Bouvier.

La próxima y última cita será el 12 de diciembre en el kartódromo municipal de la vecina ciudad de Pergamino.

Tomás Lordi: "Demostramos que podemos"

Tomás Lordi señaló, emocionado tras la coronación:

"Obtuvimos un quinto y un segundo puesto en las finales y solo con sumar un punto en la clasificación, fuimos campeones", dijo "Toto", dedicándole el título a un ser querido que ya no está.

Luego agregó: "Demostramos que podemos y que seguimos sin parar dando todo, carrera por carrera, con un tremendo equipo que tenemos. Están en todas Karting Ferré, Matías Cena, Lucas Sartori, Marquitos Ledesma, quienes son gran parte y más de todo esto. Un gran chasis nos dio Pbk Racing, en quienes siempre confiamos. Es genial la unión que tenemos con toda la familia, Pablo Lordi, Fernanda Asfura, Luciana Reynoso, Leo Lordi, Ivana Sarome, Alejandro Alves, Leonardo Spiga, ´Nacho´ Spiga, abuela, hermana, primos. Siento el apoyo de toda la gente que me rodea, lo bien que me hace y las fuerzas que nos dan para seguir adelante. Hoy somos campeones otra vez. Gracias a todos y vamos por más, esto recién comienza", cerró Tomás Lordi.

Las posiciones

Las pruebas de karting Norbak (ex Fedenor), dejaron estas posiciones finales en Salto Argentino:

Categoría 150 c.c. Senior

Primera final

Ps. Pilotos Tiempo/Difer.

1- Caso, Leandro 10´06".301.

2- Roldán, Santiago a 0.324.

3- Villa, Nereo a 1.905.

4- Rassi, Facundo a 1.981.

5- Lordi, Tomás a 2.591.



Segunda final

Ps. Pilotos Tiempo/Difer.

1- Videla, Sebastián 8´37´"443.

2- Lordi, Tomás a 0.286.

3- Terre, Martín a 0.595.

4- Villa, Nereo a 1.094.

5- Roldán, Santiago a 3.909.

6- Rassi, Facundo a 6.017.

Master Internacional - Final

Ps. Pilotos Tiempo/Difer.

1- Spiga, Gustavo 9´13"158.

2- Bernasconi, Mario a 8.233.

3- Lacanna, Omar a 8.765.

4- Eterovich, Gastón a 9.809.

5- Michelángelo, Fernando a 13.190.

6- Bonomi, Juan a 18.246.

7- Marcolini, Alejandro a 19.847.

8- Bentorino, Héctor a 31.790.

125 c.c. Internacional - Final

Ps. Pilotos TiempoDifer.

1- Payero, Federico 11´39"682.

2- Millanovich, Alexis a 2.961.

3- Spiga, Ignacio a 4.397.

4- Tillitu, Guillermo a 6.608.

5- Bouvier, Matías a 11.756.