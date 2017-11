Orgullo juninense en el Desafío Eco YPF

Alrededor de las 21.30 del domingo arribó a nuestra ciudad la delegación de las Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Antonio Bermejo" que se coronó campeona del Desafío Eco YPF, en el autódomo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su arribo a la plaza principal, se dio rienda suelta a la alegría y se concretó el premio al sacrificio, responsabilidad y capacidad de alumnos de sexto año III Mecánica, quienes le demostraron a la sociedad –una vez más-, que no toda la juventud está perdida…

Detrás de ese prototipo Nº 8 que salió el viernes pasado en silencio, desde la Escuela para el gran desafío, con los alumnos y los profesores coordinadores, Manuel González y Fernando Marcilla, iba entre sus herramientas un año de trabajo, en silencio, con sacrificio y en más de una ocasión con el dinero justo para comprar cualquier elemento del auto.

Los chicos que trabajaron mucho los sábados y que seguían cursando las materias normalmente se dividieron en grupos de trabajo, como un buen equipo de competición. Párrafo aparte para los sponsors que facilitaron el camino cuando el dinero era la única salida posible, porque faltaban correas, neumáticos, caños, elementos electrónicos que no se fabrican en la escuela y los grupos avanzaban, unos con el diseño, otros chasis, otros suspensión y frenos; más allá de el carenado, lijado y dejar todo listo para el ploteo.

Por supuesto que esto también se logra con un fuerte respaldo institucional de la Dirección de la Escuela, como la profesora Mónica Zerrillo, David Camps y el resto del cuerpo educativo.

Ahora ese auto eléctrico volvió del autódromo con más historia de nuestro país con el Nº 1, sí el campeón y habrá que mantenerlo, tarea más que difícil si las hay, pero ahora, es momentos de festejos...

Voces felices

Facundo Terzano, jefe de equipo y diseño, señaló a "Democracia":

“El diseño del auto para nosotros es fundamental, tenemos experiencia de los diferentes autos de ediciones anteriores y este del 2017 fue un repaso total del chasis del año pasado que lo realizó Tomy Salinas. Nosotros lo reformamos completo, pero son parte de este campeonato y se nos dio todo. Por la experiencia de ellos que tuvieron varios roces y toque de carrera, de nuestro grupo salió la idea de hacerlo totalmente carenado, pero el desafío era alivianarlo para no perder velocidad final y más consumo de las baterías, también este año se cambiaron las trochas y era más ancho".

Finalmente, Terzano señaló que "Sería un sueño trabajar en un equipo de competición, no sé si alguna vez se podrá dar. Dejame agradecer a Tommy, a los sponsors por la gran ayuda y veremos como seguiremos el año que viene”, cerró.

Por su parte, uno de los pilotos, Enzo Meleca, comentó:

“Salimos a pista con la presión de mantener el auto ahí adelante, ver toda la gente de Junín que nos alentaba desde la tribuna, fue algo emotivo, muy emocionante. Logramos el principal objetivo, traer el primer puesto, otra vez el mejor diseño, las otras Escuelas con profesores y alumnos se acercaban al auto, sacaban fotos, estábamos por encima de los demás. Muchos nos preguntaban que material se usaron, porque tiene esto o lo otro".

Como corolario de sus conceptos, Meleca expresó:

"Las pruebas en el autódromo de acá nos sirvieron mucho para conocer el auto, la posición de manejo y al plotearlo eso nos facilitó más tiempo para probar y obtener datos. No sé si seguimos nosotros en el 2018, casi seguro serán otros quienes tendrán que defender el ´1´, así que mucha suerte para los que vengan", concluyó.

El otro conductor, Karim Mamhed, argumentó:

“Aunque muchos no vieron nuestro auto, les decimos que llegamos y ganamos con casi 50 escuelas industriales del país. Nos trajimos mejor diseño, premio del eco fan por internet, la dos flight laps, salimos segundos en la carrera de Endurance y Campeones 2017, qué más…

Yo largué primero, eran rectas muy anchas, había mucho viento, por lo general nos tirábamos a la izquierda –cerca del paredón- y con el fuerte viento nos quitaba mucha batería".

Como colofón, el piloto expresó: "Nos salió muy bien el cambio de pilotos, subió Enzo (Meleca) que hizo un muy buen trabajo, mantuvimos el puesto y lo peleamos hasta el final”, cerró Mamhed.