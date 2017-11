La Técnica N°1 presentará el auto con el que competirá en el Desafío Eco YPF 2017

Para la escuela técnica de Junín no hubo toma de colegios ni esas bromas pesadas de colocación de una bomba. Celebró la calidad de sus profesores y directivos que año tras año apoyan la presencia juninense en el Desafío Eco que lo hacen desde el año 2013, logrando en tres oportunidades el premio al mejor diseño.

Se trabaja sin pausa y sin dejar detalle alguno en el auto eléctrico de la EET Nº1 que se presentará en sociedad el 8 de Noviembre en la misma Escuela, para diez días después competir en el mítico Oscar y Alfredo Gálvez de Bs. As.

Este 2017 los pilotos serán Andrés Arias y Enzo Meleca, ambos de 6to.2da.Mecánica, jefe de equipo Facundo Terzano; y aún falta definir el tercer piloto-planillero y los mecánicos. Los profesores coordinadores, Manuel González y Fernando Marcilla; bajo la dirección de la "profe" Mónica Zerillo y David Camps, Directora y Vice de la EETNº1, respectivamente.

En declaraciones exclusivas para este diario, Fernando Marcilla, contó: “Estamos trabajando contrarreloj, hay algunos detalles y cosas por delante que nos quedan, que llevan su tiempo, pero confiados de llegar bien de acuerdo a lo planeado, tanto con el auto como la presentación del auto la semana que viene, que será muy especial”.

En cuanto a las pruebas realizadas en el autódromo local, Marcilla dijo: “La primera parte fue solo resistencia de las baterías, comportamiento del auto, exigencias mecánicas, lo forzamos bastante, gastamos las gomas, llevamos juegos de año anteriores para preservar las que usaremos en Bs. As. El tema que el motor tiene mucha potencia de abajo y casi que sale patinando".

Sobre el comportamiento del auto, agregó: "La segunda prueba fue en base a las baterías de gel, que nos mandaron dos usadas y dos nuevas, tienen diferencias en las descargas, además de la toma de tiempos. En la primera prueba duraron 2.50hs. y en la segunda 2.35hs., pero en la tercera se abortó porque encontramos unos detalles que si seguíamos se rompían. Vamos a seguir probando después de la presentación".

Por último, sobre la presentación de este miércoles, remarcó: “Será en el patio de la escuela a las 21 con directivos importantes que han confirmado su presencia, tanto del ámbito educativo como del Gobierno de Junín. Será la primera vez que nos visitarán equipos de alumnos y profesores de otras escuelas técnicas que participan del Desafió Eco, como la Escuela Técnica 35 “Ing. Lencina”, además de los sponsors que este año nos han dado una mano muy importante, siendo un año difícil, pero siempre los empresarios de Junín nos han acompañado desde el primer momento y por supuesto todo el público está invitado".

Celebración y agradecimientos

Fernando Marcilla, también contó que "este año la idea es celebrar la historia del Desafío Eco dentro de la Institución". Al respecto, completó: "Por tal motivo hemos invitado a los pilotos y equipo de todas las promociones, desde que arrancó este sueño y este es el quinto año que vamos a representar a Junín. Se crea una gran familia y vínculos muy fuertes, como los chicos que han egresado nos siguen visitando, ver cómo están los trabajos del auto, están al tanto de todo como si corrieran ellos".

Además, expresó: "Para nosotros los coordinadores, tanto Manuel y quien te habla se cumplen los objetivos año tras año. Por último te cuento que estarán los pioneros que corrieron en los años 2013 y 2014, que tuvieron la oportunidad de correr internacionalmente cuando la Fórmula visitó por primera vez nuestro país y se lucieron en el callejero de Puerto Madero”

Agradecimientos: "A la comunidad educativa, al equipo directivo que nos da la confianza para trabajar libremente, tanto a mí como a Manuel (González), a cada sponsors que creyeron en nosotros, a las familias que depositan en nosotros la confianza, además de educarlos, acompañarlos e integrar este gran equipo. Somos muchos, pero siempre el objetivo principal es dejar la mejor imagen de la Escuela y de nuestra ciudad, lo demás es una carrera con un resultado deportivo”.