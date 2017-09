Ardusso ganó la nocturna del Súper TC 2000

AUTOMOVILISMO EN SANTA FE

Las calles de Santa Fe vivieron una apasionante carrera nocturna del Súper TC 2000. El que se vistió de gala fue Facundo Ardusso, quien con el Renault Fluece se llevó la victoria y es el nuevo líder del campeonato. El triunfo para el de Las Parejas fue trabajado, pero lo consiguió de punta a punta marcando su propio ritmo. El triunfo sólo se puso en duda cuando ingresaron algunos Autos de Seguridad. Sin embargo, el “Flaco” no perdió la tranquilidad y se llevó la carrera categóricamente.

Hubo mucha fricción a lo largo de toda la carrera. Típico de una competencia callejera. La largada fue algo apretada, menos para Ardusso y Leo Pernía que rápidamente tomaron la punta. En tanto, Matías Rossi lo llevó contra la pared a Bernardo Llaver en lucha por la tercera colocación en la primera curva del circuito. Tal es así, que el mendocino tocó uno de los muros de contención, sin consecuencias, pero perdió también con Matías Milla. Más atrás se provocó un choque múltiple que protagonizaron Fabián Yannantuoni, Bruno Etman, Antonino García, Javier Merlo y Emiliano Spataro. Esto provocó el primer AS de la noche.

La carrera se relanzó con Ardusso y Pernía bien adelante. Hasta que en la vuelta número cinco el “Tanito” rompió la suspensión trasera, algo que ya le había ocurrido en el primer entrenamiento de la jornada. Esta situación lo dejaba afuera de la carrera y perdiendo muchos puntos. El de Tandil se bajó bastante enojado de su Fluence y rápidamente dejó el circuito junto a su familia.

La competencia siguió su curso con normalidad y en la vuelta 19 Mariano Werner, quién venía escalando posiciones, buscó el cuarto puesto en una maniobra con Llaver. Sin embargo, no lo pudo superar y terminó perdiendo la quinta colocación con el piloto juninense Gabriel Ponce de León, que se venía recuperando luego de retrasarse un poco. No todo quedó ahí para el piloto entrerriano, metros más tarde se pasó en una chicana y también perdió con Agustín Canapino. Por esta situación Werner fue recargado con 10 segundos.

En ese mismo giro, Damián Fineschi se pegó muy fuerte en la curva tres del circuito y rompió muchísimo toda la parte delantera del Focus del equipo Fela. Tanto que comenzó a prenderse fuego un sector del vehículo. Rápidamente el piloto del sur de Buenos Aires se bajó. Por esto, volvió a entrar en Auto de Seguridad, lo que le daba la posibilidad a Rossi que venía segundo de acercársele a Ardusso.

En el relanzamiento, Ardusso largó muy bien y volvió a hacer una pequeña luz sobre Rossi. La acción estuvo metros más atrás, cuando Llaver fue en busca del tercer puesto sobre Milla. Ambos se tocaron y el que aprovechó fue Gabriel Ponce de León, quien superó a los dos y se colocaba tercero. Esta situación también la aprovechó Canapino que se ubicó cuarto.

En la anteúltima vuelta, Ponce de León se pasó en un frenaje y perdió varias posiciones. De hecho, esto le permitió a Canapino subirse al podio a pesar de haber llegado muy con lo justo con el auto al principio de la carrera por el golpe que tuvo en la clasificación.

En la última vuelta se vio la última polémica de la noche. Werner intentó superar a Milla y se tocaron bastante fuerte. Tal es así que Milla no llegó a ver la bandera a cuadros. Quien sí lo pudo hacer y antes que nadie fue Ardusso, que se quedó con la victoria en noche santafesina y en su provincia hizo vibrar a todos los presentes.

En definitiva, el de Las Parejas ahora es el puntero del campeonato con 125 puntos, a 13 unidades quedó Agustín Canapino. Hoy continuará la actividad, la cual podrá seguir minuto a minuto desde las 10.15 por canal 13.