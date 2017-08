Ponce de León: "Hay pilotos que no están aptos para correr en TC"

TRAS LA COMPLICADA FINAL EN TERMAS

Tras la final disputada por el Turismo Carretera en el autódromo de Termas de Río Hondo, algunos pilotos mostraron su fastidio con el sistema de sorteo para confeccionar la grilla de partida, situación que originó situaciones como el múltiple accidente sucedido en la largada del domingo pasado.

Unos de ellos fue el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien afirmó concretamente que hay pilotos que no están aptos para correr en Turismo Carretera.

El piloto de Junín, quien arribó en el puesto 21° en la competencia dominical, dijo: "El comienzo fue complicado porque algunos venían demasiado despacio. Hay pilotos que, creo, no están aptos para correr en la categoría. Se ve en los entrenamientos y en las clasificaciones y eso lo tiene que rever la ACTC".

Ponce de León finalmente agregó: "Se destruyeron muchos autos y cuesta mucho dinero, porque reparar todo es caro, pero quizás es lo que le pueda gustar al público, no lo sé. A nosotros como equipo no, porque el sacrificio es bastante. Hay que evaluar mucho este sistema", concluyó Gabriel Ponce de León tras la experiencia vivida en Termas de Río Hondo.

Equipo oficial ford

El posible regreso del equipo oficial Ford al Turismo Carretera sería de la mano de la escuadra de Omar "Gurí" Martínez. Una idea con el apoyo de concesionarios están llevando adelante Luciano Ventricelli y el uruguayo Mauricio Lambiris, que incluiría como director deportivo al entrerriano de 52 años.

En principio, el equipo iba a estar a cargo del UR Racing con Juan Marcos Angelini sobre uno de los Falcon, sin embargo aquello se diluyó.

Cabe señalar que la marca del óvalo ya participó de manera oficial entre 1970 y 1979 logrando los títulos con Héctor Luis Gradassi, en 1972, 1974, 1975 y 1976; Nasif Estefano, el único campeón "post mortem" del Turismo Carretera en 1973; Juan María Traverso en 1977 y 1978. Todos ellos con la preparación de José Miguel Herceg.